SON DAKİKA: Milyonların Beklediği Yeni Torba Yasa Yolda! Emekliye çift maaş, Bağkur'a 7.200 prim indirimi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama döneminde sosyal güvenlik alanında kapsamlı düzenlemelere imza atmaya hazırlanıyor. Hükümet tarafından sosyal güvenlik alanında kapsamlı bir yeni düzenleme hayata geçirilecek. 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak Meclis gündeminde, erken emeklilikten esnek çalışma modellerine kadar pek çok başlık öncelikli olarak ele alınacak.

Gelecek olan düzenleme ile birlikte Emekliye çift maaş, Bağkur'a 7.200 prim indirimi fırsatı sunulacak.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Bağ-Kur'lular için prim gün şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülüyor. Özellikle küçük esnafı kapsaması beklenen bu düzenleme, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafın erken emekli olmasını mümkün kılacak.

Bu kapsamda EYT'li esnaf, 7 bin 200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. Daha sonraki sigortalılık tarihine sahip çalışanlar ise belirlenen yaş şartını tamamlamak zorunda olacak.

EV KADINLARINA FIRSATLAR

Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmayı hedefleyen düzenlemeler de gündemde. İsteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi ve doğum öncesi dönemdeki çocuklar için borçlanma hakkının tanınması ile kadınlara erken emeklilik imkanı sağlanması planlanıyor.

ÇALIŞANLARA ÇİFTE MAAŞ İMKANI SUNULACAK

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile çalışanlara emeklilik döneminde ikinci bir maaş imkanı sunulacak. Orta Vadeli Program'da, 2025'in son çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörülen sistem, otomatik katılım ve işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik modeline dönüşecek. Bu adım gelecekte emekli maaşlarını güçlendirecek önemli bir uygulama olarak öne çıkıyor.

ÇALIŞAN ANNELERE FAZLA HAK

Doğum izinlerinde artış öngörülüyor. Ücretli doğum izninin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz izin hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması gündemde. Ayrıca, memur ve işçi babalar arasındaki izin farkının kaldırılması ve çalışan annelere sağlanan kreş desteğinin genişletilmesi planlanıyor.

Sosyal güvenlik alanındaki bu reformlarla hem çalışanların hem de esnafın yaşam kalitesi artırılacak, emeklilik süreçleri kolaylaşacak ve iş-özel yaşam dengesi güçlendirilecek.

