Benfica Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Kötü Haber! Yıldız Futbolcuda Kas Yaralanması Tespit Edildi

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Karşılaşmada sakatlanarak sahadan çıkan yıldız futbolcu Benfica maçında yer alamayacak. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin detayları...

Son Güncelleme:
Benfica Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Kötü Haber! Yıldız Futbolcuda Kas Yaralanması Tespit Edildi
Fenerbahçe Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu karşılaşma sonrasında Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

BENFICA MAÇI ÖNCESİ FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER

Şampiyonlar Ligi play off turunda Benfica ile oynanacak maç öncesinde, yıldız oyuncudan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı lacivertli takımda yıldız oyuncunun sakatlandığı açıklandı.

Benfica Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Kötü Haber! Yıldız Futbolcuda Kas Yaralanması Tespit Edildi - Resim : 1

İLK AÇIKLAMA GELDİ: YILDIZ FUTBOLCUDA KAS YARALANMASI TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun’un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

Benfica Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Kötü Haber! Yıldız Futbolcuda Kas Yaralanması Tespit Edildi - Resim : 2

Cenk Tosun 87. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Etiketler
Fenerbahçe Benfica Cenk Tosun
