Suudi Arabistan'dan Barış Alper'e Dev Teklif!

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’a Suudi Arabistan’dan büyük teklif geldi. Neom Kulübü 30 milyon Euro’ya kadar çıktı ancak sarı kırmızılılar 50 milyon Euro'da ısrarcı.

Galatasaray’ın yükselen değeri Barış Alper Yılmaz, transfer piyasasının gözdesi haline geldi. Sezona güçlü giriş yapan 25 yaşındaki milli futbolcu, Avrupa’nın ardından Suudi Arabistan’dan da yoğun ilgi görüyor.

Kulislerden sızan bilgilere göre, Neom Kulübü, Barış Alper için iki kez masaya oturdu ve son olarak 30 milyon Euro’luk bir teklif sundu.

SARI KIRMIZILILAR TEKLİFİ AZ BULDU

Ancak sarı-kırmızılı yönetim, bu rakamı yetersiz buldu. Galatasaray, genç yıldız için 50 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Öte yandan, İtalyan ekibi Bologna’nın yaptığı teklif de geri çevrildi.

OKAN BURUK BARIŞ'I TUTMAK İSTİYOR

Geçen sezon sözleşmesi yenilenerek yıllık ücreti 2,5 milyon Euro’ya yükseltilen Barış Alper’in, takımda kalması durumunda sözleşmesinde yeni bir iyileştirme yapılacağı belirtiliyor. Teknik direktör Okan Buruk’un ise hücumda çok yönlü bir silah olarak gördüğü Barış Alper’in takımda kalmasını istediği ve bu konuda kararlı olduğu konuşuluyor.

