Trabzonspor'un Orta Sahası PSG'den! Ertuğrul Doğan 30 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor: Takıma İlaç Olacak

Trabzonspor, orta sahaya ek takviyede bulunmak için düğmeye bastı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin talimatları doğrultusunda takıma ek takviyede bulunmak isteyen bordo-mavili yönetimden flaş bir hamle geldi. Trabzonspor'un orta sahası PSG'den! Ertuğrul Doğan 30 milyon euroluk yıldızı kaptı getiriyor. Takıma ilaç olacak. İşte sürpriz transferin detayları...

Son Güncelleme:
Trabzonspor'un Orta Sahası PSG'den! Ertuğrul Doğan 30 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor: Takıma İlaç Olacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta sahaya ek takviyede bulunmak isteyen Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavili yönetim, geçtiğimiz sezon Benfica’da kiralık oynayan Renato Sanches için PSG ile görüştü. Başkan Ertuğrul Doğan 30 milyon euroluk yıldızı getiriyor.

TRABZONSPOR'UN ORTA SAHASI PSG'DEN

Trabzonspor'un orta saha transferi için gündemine yeni bir isim girdi. Geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık geçiren Renato Sanches önerildi. Portekiz ekibinde bekleneni veremeyen 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu Benfica kullanmadı. İddialara göre Sanches'in menajerleri, oyuncuyu Trabzonspor'a teklif etti.

Trabzonspor'un Orta Sahası PSG'den! Ertuğrul Doğan 30 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor: Takıma İlaç Olacak - Resim : 1

ERTUĞRUL DOĞAN İMZAYI ATTIRDI GETİRİYOR! TAKIMA İLAÇ OLACAK

Karadeniz devi ise Paris Saint-Germain'le temasa geçerek Portekizli yıldızın şartlarını sordu. 1.76 boyundaki merkez orta saha, güçlü fiziği, topla dikine çıkışları ve patlayıcı özelliğiyle tanınıyor. Form grafiğini yakaladığında Avrupa'nın elit orta sahaları arasında gösterilen Sanches'in PSG ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor'un Orta Sahası PSG'den! Ertuğrul Doğan 30 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor: Takıma İlaç Olacak - Resim : 2

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Yönetim, tecrübeli futbolcunun detaylı sağlık raporunu istedi. Gelecek olan rapora göre hareket edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Trabzonspor transfer
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Anderson Talisca Krizi! Jose Mourinho'nun Dünyası Başına Yıkıldı: Bomba İddiayı Duyurdular... Fenerbahçe'de Anderson Talisca Krizi!
Bu Karttan Alan Emekliler Rahat Bir Nefes Alacak: Özel İndirim Fırsatları Başladı! Başvuran Hemen Alıyor Bu Kart Emekliye İndirim Sağlıyor
Premier Lig’de Genç Futbolcuya Büyük Şok! Hakem Maçı Durdurdu, Kulüpler Tek Ses Oldu Premier Lig’de Genç Futbolcuya Büyük Şok
Gençlerbirliği Antalyaspor'a Konuk Olacak Gençlerbirliği Antalyaspor'a Konuk Olacak
Beşiktaş Süper Lig Defterini Yarın Açacak Beşiktaş Süper Lig Defterini Yarın Açacak
Fenerbahçe’den Lige Soğuk Başlangıç! Göztepe Duvarını Aşamadı, Sezona Golsüz Başladı Fenerbahçe-Göztepe Maçı Başladı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
Meteoroloji'den İki Bölgeye Fırtına Uyarısı! Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji'den İki Bölgeye Fırtına Uyarısı
Trump-Putin Zirvesinde Skandal! Gizli Belgeler Otelde Yazıcıda Unutuldu… Trump-Putin Zirvesinde Skandal! Gizli Belgeler Otelde Yazıcıda Unutuldu…
Trump’tan Sürpriz Diplomasi Hamlesi! Alaska Zirvesi’nden Sonra Harekete Geçti… Sadece 5 Gün Kaldı Trump’tan Sürpriz Diplomasi Hamlesi! Sadece 5 Gün Kaldı