Premier Lig’de Genç Futbolcuya Büyük Şok! Hakem Maçı Durdurdu, Kulüpler Tek Ses Oldu

İngiltere Premier Lig’in yeni sezon açılışında oynanan Liverpool–Bournemouth karşılaşması, sadece skorla değil yaşanan ırkçı olayla da gündeme damgasını vurdu. Konuk takımın 25 yaşındaki Ganalı futbolcusu Antoine Semenyo, karşılaşma sırasında tribünden gelen ırkçı söylemlere maruz kaldı.

HAKEM OYUNU DURDURDU

Maçın 29. dakikasında yaşanan olay üzerine karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor, oyunu kısa süreliğine durdurdu.

Olay sonrası devreye giren güvenlik güçleri, 47 yaşındaki saldırganı Anfield Stadyumu’ndan çıkardı. Merseyside Polisi, olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

“O ANI ASLA UNUTMAYACAĞIM”

Olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Antoine Semenyo, yaşananlar karşısında yalnız olmadığını hissettiren futbol dünyasına teşekkür etti: Anfield’daki o gece, bir kişinin sözleriyle değil, futbol ailesinin bir araya gelişiyle hatırlanacak. Takım arkadaşlarıma, örnek davranış sergileyen Liverpool oyuncularına ve taraftarlarına, Premier Lig yetkililerine minnettarım.

DESTEK YAĞDI

Karşılaşmada takımının iki golünü kaydeden Semenyo, futboldaki dayanışma ruhunu şu sözlerle özetledi: Attığım goller, sahada gerçekten önemli olan tek dili futbolu konuştuğumuzu hatırlattı. Bu oyunu, bizi bir araya getiren bu değerleri savunmak için oynuyorum. Her yerden gelen destek mesajları bana bu sporu neden sevdiğimi bir kez daha gösterdi.”

KULÜPLER VE LİG IRKÇILIĞA KARŞI TEK SES OLDU

Hem Liverpool kulübü hem de Premier Lig yönetimi, yaşanan ırkçı saldırıyı sert şekilde kınayarak Semenyo’ya destek mesajları yayımladı. Her iki taraf da futbolun birleştirici gücüne vurgu yaparken, benzer olaylara karşı sıfır tolerans politikalarının devam edeceğini belirtti.

MAÇ LİVERPOOL’UN GALİBİYETİYLE SONUÇLANDI

Olayın gölgesinde geçen mücadele, Liverpool’un 4-2’lik galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: AA