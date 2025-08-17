Galatasaray'ın Kurtarıcısı Barış Alper İçin Flaş Karar! Gözler Yönetime Çevrildi

Adı sık sık transfer listelerinde anılan Barış Alper Yılmaz'a en son Suudi kulüp NEOM'dan astronomik bir teklif sunulmuştu. Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan yıldız futbolcu, Antep ve Karagümrük maçlarında attığı gollerle adeta parladı. Peki Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan ayrılacak mı? Sarı-kırmızılı yönetimin 50 milyon euro değer biçtiği milli futbolcuya yeni bir sözleşme sunabilir. İşte Barış Alper Yılmaz haberinin detayları...

Son Güncelleme:
Galatasaray'ın Kurtarıcısı Barış Alper İçin Flaş Karar! Gözler Yönetime Çevrildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Barış Alper Yılmaz, yeni sezona bomba gibi başladı. Antep ve Karagümrük maçlarında gösterdiği performansla alkış toplayan milli futbolcunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Suudi Arabistan ekibi NEOM’un 40 milyon Euro’luk teklif yapacağı Barış için Galatasaray yönetimi, 50 milyon Euro talep etmişti.

25 yaşındaki futbolcunun gösterdiği başarılı performans sonrası sarı-kırmızılı yönetimin yeni bir sözleşme sunacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın Kurtarıcısı Barış Alper İçin Flaş Karar! Gözler Yönetime Çevrildi - Resim : 1

50 MİLYON EURO TALEP EDİLMİŞTİ

Üst üste alınan lig şampiyonluklarında oynadığı futbolla göz dolduran Barış Alper Yılmaz, yeni sezona fırtına gibi başladı. Antep’te attığı iki golün ardından Karagümrük maçında da fileleri havalandıran milli yıldızın transferi gündemde. Suudi Arabistan ekibi NEOM’un 40 milyon Euro’luk teklif yapacağı Barış için Galatasaray yönetimi, 50 milyon Euro talep etmişti.

BARIŞ ALPER İÇİN FLAŞ KARAR! GÖZLER YÖNETİME ÇEVRİLDİ

Milli futbolcunun gösterdiği başarılı performans yönetimin aklını karıştırdı. Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek için kalmak isteyen Barış, oynadığı futbolla bu isteğini kanıtladı.

Galatasaray'ın Kurtarıcısı Barış Alper İçin Flaş Karar! Gözler Yönetime Çevrildi - Resim : 2

Avrupa’dan da birçok kulübün radarında olan Barış’ın geleceği kısa sürede netlik kazanacak. Galatasaray yönetiminin planlarının arasında milli futbolcuya zamlı yeni bir sözleşme sunmak da var.

Trabzonspor'un Orta Sahası PSG'den! Ertuğrul Doğan 30 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor: Takıma İlaç OlacakTrabzonspor'un Orta Sahası PSG'den! Ertuğrul Doğan 30 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor: Takıma İlaç OlacakSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Barış Alper Yılmaz Galatasaray
Son Güncelleme:
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
Trabzonspor'un Orta Sahası PSG'den! Ertuğrul Doğan 30 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor: Takıma İlaç Olacak Trabzonspor'un Orta Sahası PSG'den
Suudi Arabistan'dan Barış Alper'e Dev Teklif! Suudi Arabistan'dan Barış Alper'e Dev Teklif!
Türkiye'de Hızla Büyümüştü: Dev Market Zinciri Konkordato İlan Etti! 13 Şubesi Kapanacak Türkiye'nin Dev Market Zinciri Konkordato İlan Etti!
ÇOK OKUNANLAR
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’ AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’
Geçtiğimiz Sene Akciğer Kanseri Teşhisi Konulmuştu! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Hayatını Kaybetti
7 Bin Kişilik İlçede ‘Mercedes’ Krizi! Tepkiler Sonrası Başkan Geri Adım Attı 7 Bin Kişilik İlçede ‘Mercedes’ Krizi! Tepkiler Sonrası Başkan Geri Adım Attı