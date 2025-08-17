Galatasaray'ın Kurtarıcısı Barış Alper İçin Flaş Karar! Gözler Yönetime Çevrildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Barış Alper Yılmaz, yeni sezona bomba gibi başladı. Antep ve Karagümrük maçlarında gösterdiği performansla alkış toplayan milli futbolcunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Suudi Arabistan ekibi NEOM’un 40 milyon Euro’luk teklif yapacağı Barış için Galatasaray yönetimi, 50 milyon Euro talep etmişti.

25 yaşındaki futbolcunun gösterdiği başarılı performans sonrası sarı-kırmızılı yönetimin yeni bir sözleşme sunacağı ifade edildi.

50 MİLYON EURO TALEP EDİLMİŞTİ

Üst üste alınan lig şampiyonluklarında oynadığı futbolla göz dolduran Barış Alper Yılmaz, yeni sezona fırtına gibi başladı. Antep’te attığı iki golün ardından Karagümrük maçında da fileleri havalandıran milli yıldızın transferi gündemde. Suudi Arabistan ekibi NEOM’un 40 milyon Euro’luk teklif yapacağı Barış için Galatasaray yönetimi, 50 milyon Euro talep etmişti.

BARIŞ ALPER İÇİN FLAŞ KARAR! GÖZLER YÖNETİME ÇEVRİLDİ

Milli futbolcunun gösterdiği başarılı performans yönetimin aklını karıştırdı. Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek için kalmak isteyen Barış, oynadığı futbolla bu isteğini kanıtladı.

Avrupa’dan da birçok kulübün radarında olan Barış’ın geleceği kısa sürede netlik kazanacak. Galatasaray yönetiminin planlarının arasında milli futbolcuya zamlı yeni bir sözleşme sunmak da var.

