6 Şubat Felaketi Yerle Bir Etmişti! Türkiye’nin En Büyük Şantiyesinden Müjdeli Haber Geldi: Adıyaman İndere Toplu Konutları'nda sona gelindi

6 Şubat'ta yaşanan 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerde büyük hasara alan Adıyaman'da çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin en büyük şantiyesine ev sahipliği yapan kentte 65 bin kişinin yaşayacağı tahmin edilen İndere Konutları'nda sona gelindi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 6 Şubat depremlerinde Adıyaman büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmıştı. Kentte onlarca bina yıkılırken yüzlerce kişi evsiz kalmıştı. Öte yandan Adıyaman'da depremzedelere yapılan kalıcı konutlar ve köy evlerinde sona yaklaşıldı. 65 bin kişinin yaşayacağı Adıyaman İndere Toplu Konutları yıl sonunda depremzedelere teslim edilecek.

65 BİN KİŞİNİN YAŞAYACAĞI İNDERE TOPLU KONUTLARI'NDA SONA GELİNDİ

Adıyaman halkının beklediği müjdeli haber sonunda geldi. İşçilerin durdurak bilmeden çalıştığı İndere şantiye alanı, kentin yeni yüzü olacak. Yaklaşık 65 bin kişinin yaşayacağı tahmin edilen İndere Toplu Konutları'nda bir taraftan da iş yerleri, eğitim yuvaları, sağlık ve gençlik merkezleri ile ibadethanelerin inşaatı devam ediyor. Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birisi olan ve 5 milyon metrekarelik alanda inşa edilen İndere Toplu Konutları yakın zamanda depremzedelere yuva olacak.

6 Şubat Felaketi Yerle Bir Etmişti! Türkiye’nin En Büyük Şantiyesinden Müjdeli Haber Geldi: Adıyaman İndere Toplu Konutları'nda sona gelindi - Resim : 1

'5 MİLYON METREKARELİK DEVASA ŞANTİYE ÇALIŞMALARIMIZDA SONA GELDİK'

Emlak Konut Uzmanı İnşaat Mühendisi Polat Yerlikaya, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden bir tanesi olan İndere bölgesindeyiz. 5 milyon metrekarelik devasa bir şantiyede çalışmalarımızın son noktasına geldik. İmalatlarımızı artık sonlandırıyoruz. Bu son düzlükte sadece altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve peyzaj işleri kaldı"

16 BİN 467 KONUT, 355 DÜKKAN YAPILDI

Emlak Konut Kontrol Amiri İrfan Suçin ise konuyla ilgili "İndere bölgesinde burada yaklaşık 16 bin 467 konut, artı 355 de dükkan ürettik. Burada bulunan tüm hak sahiplerini anahtar teslimlerini yapmak üzere İndere bölgesine davet ettik. Burada bir çok vatandaşın da anahtarlarını teslim ettikten sonra oturumlarını sağlayabilmek için gerekli aksiyonları aldık.

6 Şubat Felaketi Yerle Bir Etmişti! Türkiye’nin En Büyük Şantiyesinden Müjdeli Haber Geldi: Adıyaman İndere Toplu Konutları'nda sona gelindi - Resim : 2

Vatandaşlar burada yaşamaya başladı. Vatandaşlarımızın geri dönüşleri bizi çok mutlu ediyor. Burada güvenli yapılarda güvenle, nezih bir şekilde yaşamaları ve bunları bize geri bildirim olarak yansıtmaları gerçekten bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adıyaman Deprem Konut
Adıyaman İndere Toplu Konutları'nda Sona Gelindi
