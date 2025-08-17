Bunu Yapan Site Yönetimi Yandı! Bakan Murat Kurum Yeni Düzenlemeyi Duyurdu: Sıkı Denetim Yolda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site sakinlerinden talep edilen fahiş aidatlar nedeniyle yeni bir düzenleme yolda olduğunu duyurdu. Yeni düzenlemeyle, site yönetimlerini daha sıkı denetimlere tabi tutulacak ve yönetim şirketlerini performanslarına göre sınıflandıracak.

Vatandaşların kabusu haline gelen fahiş iste aidatlarına karşı bakanlık harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, köklü bir denetim mekanizması devreye sokuyor.

BAKAN MURAT KURUM YENİ DÜZENLEMENİN MÜJDESİNİ VERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artık site yönetimlerinin bakanlık tarafından sıkı denetimlere tabi tutulacağını işaret etti. Kurum, gelir ve gider kalemlerinin düzenli takip edileceğini ve bu sayede aidat fiyatlarında düşüş hedeflediklerini açıkladı.

DÜZENLEME NELERİ KAPSAYACAK?

Aidatlar şeffaflaşıyor - Herkes ne kadar ödeyeceğini bilecek

Harcama kalemleri görülebilecek - Nereye ne kadar para gittiği açıkça takip edilebilecek

Yönetim şirketleri sınıflandırılacak - Performansı düşük firmaların yetkileri kısıtlanacak

UZMANLAR NET KONUŞTU: 'KULLANIM KAYNAKLI GİDERLERİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜLER'

Uzmanlar ise konuyla ilgili net açıklamalarda bulundu. Kiracıların sadece kullandıkları hizmetlerden yükümlü olduğunu ifade eden yetkililer, "Ancak kullanım kaynaklı olmayan mesela işçinin özlük hakları, kıdem ihbar tazminatı veya asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimler, güçlendirme ve mantolama gibi esaslı tadilatların masrafları mal sahibi tarafından ödenmelidir." dedi.

Uzmanlar ayrıca, kiracının aidatının kira bedelini geçmemesi gerektiğini de vurguladı.

