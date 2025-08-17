Bunu Yapan Site Yönetimi Yandı! Bakan Murat Kurum Yeni Düzenlemeyi Duyurdu: Sıkı Denetim Yolda

Site yönetimi tarafından uygulanan fahiş aidatlar hem kiracıların hem de ev sahiplerinin belini bükmekte. Bu doğrultuda harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni düzenlemenin yolda olduğunu duyurdu. Bunu yapan site yöneyimi yandı. Sıkı denetim yolda, işte yeni düzenleme ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Son Güncelleme:
Bunu Yapan Site Yönetimi Yandı! Bakan Murat Kurum Yeni Düzenlemeyi Duyurdu: Sıkı Denetim Yolda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site sakinlerinden talep edilen fahiş aidatlar nedeniyle yeni bir düzenleme yolda olduğunu duyurdu. Yeni düzenlemeyle, site yönetimlerini daha sıkı denetimlere tabi tutulacak ve yönetim şirketlerini performanslarına göre sınıflandıracak.

Vatandaşların kabusu haline gelen fahiş iste aidatlarına karşı bakanlık harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, köklü bir denetim mekanizması devreye sokuyor.

BAKAN MURAT KURUM YENİ DÜZENLEMENİN MÜJDESİNİ VERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artık site yönetimlerinin bakanlık tarafından sıkı denetimlere tabi tutulacağını işaret etti. Kurum, gelir ve gider kalemlerinin düzenli takip edileceğini ve bu sayede aidat fiyatlarında düşüş hedeflediklerini açıkladı.

Bunu Yapan Site Yönetimi Yandı! Bakan Murat Kurum Yeni Düzenlemeyi Duyurdu: Sıkı Denetim Yolda - Resim : 1

DÜZENLEME NELERİ KAPSAYACAK?

  • Aidatlar şeffaflaşıyor - Herkes ne kadar ödeyeceğini bilecek
  • Harcama kalemleri görülebilecek - Nereye ne kadar para gittiği açıkça takip edilebilecek
  • Yönetim şirketleri sınıflandırılacak - Performansı düşük firmaların yetkileri kısıtlanacak

UZMANLAR NET KONUŞTU: 'KULLANIM KAYNAKLI GİDERLERİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜLER'

Uzmanlar ise konuyla ilgili net açıklamalarda bulundu. Kiracıların sadece kullandıkları hizmetlerden yükümlü olduğunu ifade eden yetkililer, "Ancak kullanım kaynaklı olmayan mesela işçinin özlük hakları, kıdem ihbar tazminatı veya asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimler, güçlendirme ve mantolama gibi esaslı tadilatların masrafları mal sahibi tarafından ödenmelidir." dedi.

Bunu Yapan Site Yönetimi Yandı! Bakan Murat Kurum Yeni Düzenlemeyi Duyurdu: Sıkı Denetim Yolda - Resim : 2

Uzmanlar ayrıca, kiracının aidatının kira bedelini geçmemesi gerektiğini de vurguladı.

Trafikte Yeni Dönem Resmen Başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Ne Hız Sınırı Ne De Tabela KalacakTrafikte Yeni Dönem Resmen Başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Ne Hız Sınırı Ne De Tabela KalacakTürkiye

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Konut Murat Kurum
Son Güncelleme:
2. El Araçlarda Arıza Oranları Açıklandı: En Az Sorun Çıkaran Modeller Hangileri? 2. El Araçlarda Arıza Oranları Açıklandı: En Az Sorun Çıkaran Modeller Hangileri?
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Son Kararı Duyurdu! 81 İlde İş Bırakıyorlar Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Son Kararı Duyurdu! 81 İlde İş Bırakıyorlar
Ünlü Rapçi Ezhel'den Şok Veda! 'Artık Bırakıyorum' Diyerek Duyurdu, Ortalık Karıştı Ünlü Rapçi Ezhel'den Şok Veda
Evlilik Teklifi Alan İrem Derici'den Bomba İtiraf: İlk Kez... Evlilik Teklifi Alan İrem Derici'den Bomba İtiraf
ÇOK OKUNANLAR
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
Geçtiğimiz Sene Akciğer Kanseri Teşhisi Konulmuştu! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Hayatını Kaybetti
AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’ AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’
7 Bin Kişilik İlçede ‘Mercedes’ Krizi! Tepkiler Sonrası Başkan Geri Adım Attı 7 Bin Kişilik İlçede ‘Mercedes’ Krizi! Tepkiler Sonrası Başkan Geri Adım Attı