Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Son Kararı Duyurdu! 81 İlde İş Bırakıyorlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tv100 ekranlarında katıldığı Özel Röportaj programında, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, hükümetin memurlara yönelik sunduğu yeni zam teklifini eleştirerek, beklentilerin karşılanmadığını söyledi.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ederken Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10+yüzde 6 zam teklifine ek olarak, memurların taban aylığına 1000 lira artış önerilmişti.

'BU TEKLİF BİZE SAHAYI İŞARET ETMEKTİR'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kendilerinin taban aylığa 10 bin lira zam talep ettiklerini hatırlatarak, "Taban aylığa 1000 lira bir iyileştirmeyle bugünkü teklif beklentisi karşılanmaya çalışıldı. Bu teklif, bu beklentiyi karşılamaz. Bu, bizlere, sendikalarımıza sahayı işaret etmek demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tv100 ekranlarında Özel Röportaj'da Ozan Ulaş Caymaz'ın sorularını yanıtladı.

YARIN İŞ BIRAKIYORLAR

"Toplu sözleşme için yarın kritik bir gün. Çünkü ayın 19'un toplu sözleşmenin süresi takvim itibariyle tamamlanmış oluyor. Ama biz takvime uyulmasın, hakem sürecine kadar süreç uzayabilir bakış açısını ortaya koyduk. Şu ana kadar gelen tekliflerin beklentileri karşılamadığını, yetersiz teklif olduğunu ifade ettik. Sendikalarımızla bir karar aldık, yarın 81 ilimizde iş bırakma gerçekleşecek." ifadelerini kullanan Yalçın, hafta sonu tüm illerde nöbet çadırları kurulduğunu söyledi. Yalçın, "Halkımıza ne istediğimizi anlatmak için, beklentilerimizi anlatmak için önemli temaslarımız oldu. Ankara'da da hem yürüyüşümüz hem mitingimiz olacak." dedi.



Memur-Sen 81 ilde eylem çadırları kurdu.

Görev aylığıyla emekli aylığı arasındaki makasın açıldığını ifade eden Yalçın, bunun 10 bin liralık taban aylık iyileştirmesi ile telafi edilebileceğini söyledi. Yalçın, "Orta direk giderek kayboluyor. Yukarısı ve aşağısı şeklinde katmanlara dönüşüyor. Onun için sabit gelirliler olarak bir diyoruz bizi enflasyon hedefleri üzerinden konuşmayın, piyasa gerçekleri üzerinden konuşun." dedi.

Ali Yalçın, "Gelecek teklifin zamanı, günü olmaz. Şu anda da yeni teklif gelebilir. Hakeme gitmesini tercih etmeyiz" diye konuştu.

MEMUR-SEN'İN NE İSTİYOR?

Memur-Sen 2026-2027 toplu sözleşmedeki talebini şu şekilde açıklamıştı:

2026 için 6’şar aylık dönemler itibarıyla;

{10.000 TL (Taban Aylığı)+ %10 (Refah Payı) + %25} + {%20] Toplamda yüzde 88

2027 için 6’şar aylık dönemler itibarıyla;

{7.500 TL(Taban Aylığı) + %20 + {%15] Toplamda yüzde 46

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NE OLMUŞTU?

Hükümetin ilk teklifi, 2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 10, ikinci 6 ay yüzde 6 zam; 2027 yılı için ilk 6 ay yüzde 4, ikinci 6 ay yüzde 4 zam şeklinde olmuştu. Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın, teklifi reddettiklerini, ortada pazarlık yapacak bir teklif görmediklerini söylemişti.

İKİNCİ TEKLİF NE KADAR OLDU?

Hükümet memura toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 2026 için yüzde 10+6 zamma ilave olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif etmişti. Ali Yalçın ise "Bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil" demişti.

Kaynak: tv100