2. El Araçlarda Arıza Oranları Açıklandı: En Az Sorun Çıkaran Modeller Hangileri?
İkinci el otomobil piyasasında güvenilir araç seçmek, her zaman önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Alman teknik denetim kuruluşu TÜV, dört ila beş yaş arası araçlar için hazırladığı yeni raporda, arıza ve bakım sorunlarına göre sıralama yayınladı.
Rapora göre, bu yaş grubundaki otomobiller arasında Volkswagen Golf Sportsvan ilk sırada yer aldı. Model, ciddi arıza oranı yalnızca %4,2 ile dikkat çekiyor. Ekonomi ve kaliteli montajın birleşimi, Golf Sportsvan’ı şehir içi ve aile kullanımı için ideal bir seçenek hâline getiriyor.
İKİNCİ SIRAYI VOLKSWAGEN KAPTI
İkinci sırada ise Volkswagen T-Roc bulunuyor. Kompakt crossover sınıfındaki bu model, %4,5’lik düşük arıza oranı ve MQB platformunun sağladığı yüksek dayanıklılık sayesinde sahiplerinden yüksek puan alıyor. Hem Avrupa hem de Ukrayna pazarında uzun süredir güvenilirliği ile öne çıkıyor.
Üçüncü sırada Volkswagen T-Cross yer alıyor. Küçük SUV segmentindeki bu araç, %4,6’lık ciddi arıza oranıyla şehir içi kullanımda üstün dayanıklılık sağlıyor.
Listenin üst sıralarında ayrıca Audi Q2, Mazda CX-3 ve Suzuki Vitara gibi modeller de bulunuyor. Alman mühendisliği, Japon dayanıklılığı ve iyi tasarlanmış donanım seçenekleri, bu araçları ikinci elde de tercih edilir kılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi