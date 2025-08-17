2. El Araçlarda Arıza Oranları Açıklandı: En Az Sorun Çıkaran Modeller Hangileri?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rapora göre, bu yaş grubundaki otomobiller arasında Volkswagen Golf Sportsvan ilk sırada yer aldı. Model, ciddi arıza oranı yalnızca %4,2 ile dikkat çekiyor. Ekonomi ve kaliteli montajın birleşimi, Golf Sportsvan’ı şehir içi ve aile kullanımı için ideal bir seçenek hâline getiriyor.

İKİNCİ SIRAYI VOLKSWAGEN KAPTI

İkinci sırada ise Volkswagen T-Roc bulunuyor. Kompakt crossover sınıfındaki bu model, %4,5’lik düşük arıza oranı ve MQB platformunun sağladığı yüksek dayanıklılık sayesinde sahiplerinden yüksek puan alıyor. Hem Avrupa hem de Ukrayna pazarında uzun süredir güvenilirliği ile öne çıkıyor.

Üçüncü sırada Volkswagen T-Cross yer alıyor. Küçük SUV segmentindeki bu araç, %4,6’lık ciddi arıza oranıyla şehir içi kullanımda üstün dayanıklılık sağlıyor.

Listenin üst sıralarında ayrıca Audi Q2, Mazda CX-3 ve Suzuki Vitara gibi modeller de bulunuyor. Alman mühendisliği, Japon dayanıklılığı ve iyi tasarlanmış donanım seçenekleri, bu araçları ikinci elde de tercih edilir kılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi