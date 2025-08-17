Dünyanın En Büyük Tank Filosuna Sahip Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

Economic Intelligence Unit (EIU) verileri, 2025 yılı itibarıyla dünya genelindeki en büyük tank filolarını ortaya koydu. Küresel askeri dengeleri doğrudan yansıtan listede Çin, Rusya ve ABD açık ara önde bulunuyor.

Economic Intelligence Unit, dünyanın en büyük tank filosuna sahip ülkeler listesini yayımladı. Listenin ilk sırasında 6 bin 800 tankla Çin yer alıyor. Çin’i 5 bin 750 tankla Rusya, 4 bin 640 tankla ABD izliyor. Bu üç ülkenin toplam tank sayısı, diğer ülkelerin toplam filolarını oldukça geride bırakıyor ve küresel güç dengesinde önemli bir avantaj sağlıyor.

TÜRKİYE 8. SIRAYA YERLEŞTİ

Türkiye, 2 bin 238 tanklık filosuyla listede 8. sırada yer aldı. Bu sayı, Türkiye’yi Güney Kore’nin hemen üzerine çıkarırken Pakistan’ın gerisinde bırakıyor.

DÜNYAN EN BÜYÜK TANK FİLOSUNA SAHİP 10 ÜLKE

Çin – 6.800 tank

Rusya – 5.750 tank

ABD – 4.640 tank

Kuzey Kore – 4.344 tank

Hindistan – 4.201 tank

Mısır – 3.620 tank

Pakistan – 2.627 tank

Türkiye – 2.238 tank

Güney Kore – 2.236 tank

İran – 1.713 tank

Veriler, Türkiye’nin bölgesel güç dengelerinde önemli bir konumda olduğunu gösterirken, dünya genelinde tank kapasitesinde hâlâ büyük ülkelerle kıyaslandığında orta sıralarda kaldığını ortaya koydu.

