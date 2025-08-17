Dünyanın En Büyük Tank Filosuna Sahip Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Economic Intelligence Unit (EIU) verileri, 2025 yılı itibarıyla dünya genelindeki en büyük tank filolarını ortaya koydu. Küresel askeri dengeleri doğrudan yansıtan listede Çin, Rusya ve ABD açık ara önde bulunuyor.
Economic Intelligence Unit, dünyanın en büyük tank filosuna sahip ülkeler listesini yayımladı. Listenin ilk sırasında 6 bin 800 tankla Çin yer alıyor. Çin’i 5 bin 750 tankla Rusya, 4 bin 640 tankla ABD izliyor. Bu üç ülkenin toplam tank sayısı, diğer ülkelerin toplam filolarını oldukça geride bırakıyor ve küresel güç dengesinde önemli bir avantaj sağlıyor.
TÜRKİYE 8. SIRAYA YERLEŞTİ
Türkiye, 2 bin 238 tanklık filosuyla listede 8. sırada yer aldı. Bu sayı, Türkiye’yi Güney Kore’nin hemen üzerine çıkarırken Pakistan’ın gerisinde bırakıyor.
DÜNYAN EN BÜYÜK TANK FİLOSUNA SAHİP 10 ÜLKE
Çin – 6.800 tank
Rusya – 5.750 tank
ABD – 4.640 tank
Kuzey Kore – 4.344 tank
Hindistan – 4.201 tank
Mısır – 3.620 tank
Pakistan – 2.627 tank
Güney Kore – 2.236 tank
İran – 1.713 tank
Veriler, Türkiye’nin bölgesel güç dengelerinde önemli bir konumda olduğunu gösterirken, dünya genelinde tank kapasitesinde hâlâ büyük ülkelerle kıyaslandığında orta sıralarda kaldığını ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi