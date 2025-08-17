Bir Dönemin Efsanesiydi: Telefon Devi İçin Yolun Sonu Göründü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alman basınında yer alan haberlere göre, Nokia Grubu üretimi durdurma kararı aldı. Bu gelişme, bir dönem 3310 gibi modellerle küresel pazarın %40’ına hükmeden markanın sonunu getirebilir. 2000’li yılların ortasına kadar zirvede olan Nokia, akıllı telefon çağının başlamasıyla birlikte Apple ve Android üreticilerinin gerisinde kaldı.

MALİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Şirketin finansal tablosu da alarm veriyor. Nokia’nın 2025’in ikinci çeyreğinde açıkladığı faaliyet kârı, zayıf dolar kuru ve diğer ekonomik etkenlerin baskısıyla %81 oranında geriledi. Gelirlerde küçük bir artış yaşansa da analistlerin beklentilerinin altında kalınması, yıllık kâr tahminlerinin düşürülmesine yol açtı.

Ayrıca, HMD’nin çevrim içi mağazalarında Nokia logolu telefonların bulunmaması, akıllı cihaz üretiminin fiilen sona erdiğinin en güçlü işaretlerinden biri olarak görülüyor.

İKİNCİ EL PAZARI HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan teknoloji gündeminin sıcak başlıklarından biri de Apple’ın yeni cihazı. Kulislere göre, iPhone 17 serisi 9 Eylül’de tanıtılacak. Bu duyuru öncesinde ikinci el telefon piyasası da hareketlenmiş durumda.

Gadget GoGo CEO’su Sam Wilson, iPhone sahiplerine uyarıda bulunarak, “Yeni modeller tanıtılmadan önce cihazını elden çıkarmak isteyen kullanıcılar, değerinin yüzde 30’una kadar kaybetmemek için hızlı davranmalı” ifadelerini kullandı.

