Bir Dönemin Efsanesiydi: Telefon Devi İçin Yolun Sonu Göründü

Cep telefonu tarihinin en güçlü markalarından biri olan Nokia, teknoloji sahnesinden tamamen çekilmeye hazırlanıyor. Uzmanlara göre, 2026 itibarıyla marka altında üretim yapan HMD Global’in lisans haklarını kaybetmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
Bir Dönemin Efsanesiydi: Telefon Devi İçin Yolun Sonu Göründü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alman basınında yer alan haberlere göre, Nokia Grubu üretimi durdurma kararı aldı. Bu gelişme, bir dönem 3310 gibi modellerle küresel pazarın %40’ına hükmeden markanın sonunu getirebilir. 2000’li yılların ortasına kadar zirvede olan Nokia, akıllı telefon çağının başlamasıyla birlikte Apple ve Android üreticilerinin gerisinde kaldı.

Bir Dönemin Efsanesiydi: Telefon Devi İçin Yolun Sonu Göründü - Resim : 1

MALİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Şirketin finansal tablosu da alarm veriyor. Nokia’nın 2025’in ikinci çeyreğinde açıkladığı faaliyet kârı, zayıf dolar kuru ve diğer ekonomik etkenlerin baskısıyla %81 oranında geriledi. Gelirlerde küçük bir artış yaşansa da analistlerin beklentilerinin altında kalınması, yıllık kâr tahminlerinin düşürülmesine yol açtı.

Ayrıca, HMD’nin çevrim içi mağazalarında Nokia logolu telefonların bulunmaması, akıllı cihaz üretiminin fiilen sona erdiğinin en güçlü işaretlerinden biri olarak görülüyor.

Bir Dönemin Efsanesiydi: Telefon Devi İçin Yolun Sonu Göründü - Resim : 2

İKİNCİ EL PAZARI HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan teknoloji gündeminin sıcak başlıklarından biri de Apple’ın yeni cihazı. Kulislere göre, iPhone 17 serisi 9 Eylül’de tanıtılacak. Bu duyuru öncesinde ikinci el telefon piyasası da hareketlenmiş durumda.

Gadget GoGo CEO’su Sam Wilson, iPhone sahiplerine uyarıda bulunarak, “Yeni modeller tanıtılmadan önce cihazını elden çıkarmak isteyen kullanıcılar, değerinin yüzde 30’una kadar kaybetmemek için hızlı davranmalı” ifadelerini kullandı.

Vücuda Acısız Şekilde Nüfuz Ediyor, Gizli Gizli Kansere Götürüyor! Avrupa'da Görülmeye BaşladıVücuda Acısız Şekilde Nüfuz Ediyor, Gizli Gizli Kansere Götürüyor! Avrupa'da Görülmeye BaşladıYaşam

Bilim Dünyası Hindi Dinozoru Fosiliyle Sarsıldı: Bu Tür Daha Önce BilinmiyorduBilim Dünyası Hindi Dinozoru Fosiliyle Sarsıldı: Bu Tür Daha Önce BilinmiyorduYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akıllı Telefon İflas
Son Güncelleme:
Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor! Başvuran Emeklilere 28 Bin 500 TL Ödeme ve Çift Promosyon Yöntemi
Başvuran Emeklilere 28 Bin 500 TL Ödeme!
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu...
Türk Şoray'dan Haber Geldi
Türkiye'de Hızla Büyümüştü: Dev Market Zinciri Konkordato İlan Etti! 13 Şubesi Kapanacak
Türkiye'nin Dev Market Zinciri Konkordato İlan Etti!
ÇOK OKUNANLAR
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’ AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’
Trump-Putin Zirvesinde Skandal! Gizli Belgeler Otelde Yazıcıda Unutuldu… Trump-Putin Zirvesinde Skandal! Gizli Belgeler Otelde Yazıcıda Unutuldu…
7 Bin Kişilik İlçede ‘Mercedes’ Krizi! Tepkiler Sonrası Başkan Geri Adım Attı 7 Bin Kişilik İlçede ‘Mercedes’ Krizi! Tepkiler Sonrası Başkan Geri Adım Attı