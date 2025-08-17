Ne Togg Ne BYD! Tesla En Uzun Menzile Adını Yazdırdı: Fiyatı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aracın tasarımı markanın bilinen çizgilerini korurken, esas yenilik batarya teknolojisinde. Tek motorlu arkadan itişli yapı, batarya kapasitesindeki artış sayesinde daha uzun sürüş imkânı sunuyor. Yeni 78,4 kWh kapasiteli Nikel-Kobalt-Manganez (NCM) batarya paketi, tam şarj ile CLTC test protokolüne göre 830 kilometre menzil sağlıyor. Avrupa standartlarına yakın olan WLTP ölçümlerine göre menzil yaklaşık 700 kilometreye denk geliyor.

FİYAT PERFORMANS ARACI OLDU

Performans açısından da dikkat çekici bir artış var. 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 5,2 saniyede ulaşabilen Model 3 Long Range, standart Model 3’ten yaklaşık bir saniye daha hızlı. Bu denge, uzun yolculuklarda hem menzil hem de hız isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Batarya tedariki, Güney Kore merkezli LG Energy tarafından sağlanıyor. Tesla’nın LG ile iş birliğini genişletmesi, markanın tedarik zinciri çeşitliliğine verdiği önemi de ortaya koyuyor.

İLK ETAPTA SADECE ÇİN PAZARINDA OLACAK

Yeni Model 3 Long Range, ilk etapta sadece Çin pazarında satışa sunulacak ve başlangıç fiyatı 37.540 dolar olarak belirlendi. Küresel pazarda ne zaman satışa çıkacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Kaynak: Haber Merkezi