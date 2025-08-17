Bilim Dünyası Hindi Dinozoru Fosiliyle Sarsıldı: Bu Tür Daha Önce Bilinmiyordu

Bilim insanları, Moğolistan’ın Gobi Çölü’nde yaptıkları kazılarda, daha önce bilinmeyen bir etçil dinozor türünü gün yüzüne çıkardı. Shri rapax adı verilen bu türün, yaklaşık 75 milyon yıl önce Geç Kretase döneminde yaşadığı belirtildi.

Bilim Dünyası Hindi Dinozoru Fosiliyle Sarsıldı: Bu Tür Daha Önce Bilinmiyordu
Yeni keşfedilen dinozor, Velociraptor’un yakın akrabası olmasına rağmen, bazı farklı özellikleriyle ondan ayrılıyor. Özellikle güçlü kolları ve yaklaşık sekiz santimetre uzunluğundaki keskin pençeleri, Shri rapax’ın daha iri avları yakalamasına olanak sağlıyordu.

GÜÇLÜ YAPISI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Araştırmaya katkı sağlayan paleontolog Pascal Godefroy, dinozorun daha büyük bir kafatasına, kuvvetli bir çeneye, uzun bir boyuna ve diğer akrabalarına göre daha gelişmiş kas yapısına sahip olduğunu aktardı. Bu özelliklerin, onu büyük ve güçlü avları avlamada uzman hale getirdiğini belirtti.

AVLANMA BİÇİMİ TAMAMEN FARKLIYDI

Yaklaşık iki metre uzunluğa ulaşabilen Shri rapax, aynı dönemde yaşayan Velociraptor ile benzer boyutlara sahipti. Ancak Velociraptor, avını genellikle ayaklarındaki orak biçimli pençelerle yakalarken, Shri rapax güçlü kolları ve uzun pençeleri sayesinde avını kavrıyor, ardından sert ısırıklarla etkisiz hale getiriyordu.

GOBİ ÇÖLÜ'NDE BULUNDU

Fosillerin, Gobi Çölü’ndeki Dzadokhta Formasyonu’nda ortaya çıkarıldığı bildirildi. Bu bölgenin, 71 ila 75 milyon yıl önce göllerle çevrili bir çöl ekosistemine sahip olduğu ifade edildi.

Bilim insanları, keşfin yalnızca dinozorların çeşitliliğine değil, aynı zamanda farklı türlerin avlanma stratejilerine de ışık tuttuğunu vurguluyor.

