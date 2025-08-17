Trafikte Yeni Dönem: Hız Sınırından Yaya Geçidine Kadar Bildiğiniz Her Şey Tümden Değişecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde özellikle yerleşim yeri dışındaki karayollarında hız sınırlarını düşüren işaretlemeler gözden geçirilecek, standartlara uygun olmayan hemzemin yaya geçitleri ise kaldırılacak.

Birleşmiş Milletler’in “trafikte can kayıplarını ve ağır yaralanmaları 2030’a kadar yüzde 50 azaltma, 2050’ye kadar ise sıfırlama” hedefinin Türkiye’de de hayata geçirilmesi için yayımlanan genelge, Resmî Gazete’de yürürlüğe girdi.

HIZ SINIRLARI YENİDEN BELİRLENECEK

Genelgede, hız sınırları ile ilgili tüm trafik işaret ve levhalarının güncel standartlara uygunluğu, görünürlüğü ve sürücüler üzerindeki etkileri açısından yeniden inceleneceği vurgulandı. Karayollarındaki işaretlemeler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik İşaretleme Standartları Kitabı esas alınarak değerlendirilecek.

Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollar başta olmak üzere birçok güzergâhta hız sınırını düşüren uygulamalar kaldırılabilecek. Bu kapsamda yolun yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği dikkate alınarak yeni düzenlemeler yapılacak.

YAYA GEÇİTLERİ KALDIRILACAK

Genelgeye göre, meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitleri de denetlenecek. Okul ve hastane bölgeleri gibi özel durumlar hariç, standartlara uymayan geçitler kapatılacak. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokan orta refüj açıklıkları da giderilecek.

BELEDİYELERE ÖZEL DÜZENLEME

Şehirlerarası karayollarında yer alan meskun mahal levhalarının konumu ve gerekliliği yeniden değerlendirilecek. Belediyelerin sorumluluğundaki, şehir içinden geçen yüksek kapasiteli yollarda da can ve mal güvenliği açısından gerekli düzenlemeler yapılacak, hız sınırları tekrar gözden geçirilecek.

TEK TİP UYGULAMA HEDEFİ

Yeni düzenlemeler, “trafik levhaları mümkün olduğunca az ama gerektiği kadar çok olmalıdır” ilkesiyle hayata geçirilecek. Böylece sürücüler açısından daha anlaşılır ve standart bir sistem oluşturulacak.

Çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Adalet, Çevre ve Şehircilik, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler tarafından yürütülecek. İlk etapta öncelikli yollar için 1 Eylül’e, diğer yollar içinse 31 Aralık’a kadar uygulamanın tamamlanması planlanıyor.

