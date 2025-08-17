Konut Piyasası Canlandı, Fırsatçılar Harekete Geçti... 2 Ayda 2 Milyonluk Zam! Fiyat Artışına Ağır Cezalar Yolda

Türkiye’de konut satışları temmuz ayında yüzde 12,4 artarak 142 bin 858 oldu. Satışlardaki yükselişle birlikte fiyatlara da zam üstüne zam yapılırken, özellikle ikinci el konut ilanlarında fırsatçılık öne çıkıyor. Bakanlık ise ilan ve tapu bilgilerinden kişisel verilere kadar tüm detayları takip ediyor. Sebepsiz fiyat artışına ağır cezalar yolda...

Türkiye konut piyasasında beklenen canlanma 2025 yılı itibarıyla gerçekleşti. Son açıklanan verilere göre; temmuz ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak 142 bin 858 oldu. Ocak-temmuz döneminde satışlar yüzde 24,2 yükselişle 834 bin 751’e ulaştı. Bu rakamların yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek satış adedine işaret ettiği belirtiliyor. Son rekor, 2020 yılında 1 milyon 499 bin 316 satışla kırılmıştı.

7 MİLYONDAN 9 MİLYON LİRAYA FIRLADI

Ancak hareketlilik, konut fiyatlarına da sert zam olarak yansıdı. Türkiye gazetesinden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre, sektör temsilcileri, ortalama fiyat artışlarının yüzde 20-25 bandında olduğunu ifade ediyor. Örneğin, 2 ay önce 7 milyon liraya satılan 2+1 bir daire, bugün 9 milyon lirayı aşmış durumda. Özellikle büyükşehirlerde ve ikinci el konut ilanlarında fiyat manipülasyonlarının arttığı gözleniyor.

BAKANLIK SIKI DENETİMDE

Ticaret Bakanlığı ise bu süreçte fırsatçılara karşı sıkı denetim başlattı. İlan numaraları, tapu bilgileri ve kişisel verilerin tamamı sistem üzerinden takip ediliyor. Sektör temsilcileri, “İlanı silip bir ay sonra yüksek fiyatla tekrar koymak, aynı gün içinde birkaç kez fiyat artırmak ya da komşu ilana göre ‘bir tık’ daha zam yapmak bakanlığın radarında. Bu davranışlar tüketiciyi yanıltıcı beyan kapsamında değerlendiriliyor ve ağır cezalarla karşılaşılabilir” uyarısında bulundu.

