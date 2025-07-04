Bu Haklarını Bilmeyen Kiracı Kendini Kapının Önünde Bulacak! Uzmanı Tüm Detaylarıyla Açıkladı
Temmuz 2025 itibarıyla konut ve iş yerleri için uygulanacak azami kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerine göre kira artış tavanı yüzde 43,23 olarak belirlendi. Ancak uzmanlar, birçok kiracının bu oranın üzerinde zam talep eden ev sahiplerine karşı haklarını yeterince bilmediğine dikkat çekiyor.
Kaynak: TGRT Haber
Mevcut yasal düzenlemelere göre ev sahipleri, kira artışını belirlenen üst sınırın üzerinde yapamaz. Türk Borçlar Kanunu ve 2022’de yürürlüğe giren kira artış sınırı düzenlemesi kapsamında, tavan oranın üzerindeki talepler hukuki olarak geçersiz sayılıyor. Avukat Mert Yalçın’ın TGRT Haber’e yaptığı açıklamaya göre, ev sahipleri bu sınırı aşmakta ısrarcı olsa bile kiracının bunu kabul etme zorunluluğu bulunmuyor.
KİRACININ İSPAT ZORUNLULUĞU YOK
Fazla zam talebiyle karşılaşan kiracıların, iddialarını ispat etmesi gerekmiyor. Hukuken, kira artışı konusunda ev sahibi talebini dayandırmak ve geçerli gerekçeleri ortaya koymak zorunda. Yani, kiracılar yasal oranın üzerindeki artışı ödemek zorunda olmadığı gibi, bunu kanıtlamak için ayrıca delil sunmalarına da gerek bulunmuyor.
YASAL SINIRIN ÜSTÜNE ÇIKILAMAZ
Temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe giren yüzde 43,23’lük kira artış oranı, konut ve iş yerleri için geçerli en yüksek zam oranı. Ev sahiplerinin bu sınırı aşarak zam yapması hukuki dayanaktan yoksun olup, kiracıların bu durumda itiraz hakkı doğuyor. Uzmanlar, bu gibi durumlarda doğrudan yasal yollara başvurulabileceğini vurguluyor.
EV SAHİBİ DAVA AÇARSA NE OLUR?
Ev sahibi, tavan oranla yetinmeyip mahkeme yoluna başvurabilir. Ancak avukat Yalçın’a göre bu tür davalarda ev sahiplerinin taleplerini ispatlaması oldukça güç. Mahkemeler genellikle TÜFE oranlarını dikkate alıyor ve fahiş artış taleplerine itibar etmiyor. Bu süreçte kiracılar yasal haklarını bilerek hareket ederse mağduriyet yaşamalarının önüne geçilebiliyor.
KİRACI HANGİ DURUMLARDA EVDEN ÇIKARILABİLİR?
Evden çıkarılma işlemi için de belli şartların oluşması gerekiyor. Ev sahibi, kiracıyı yalnızca yasal gerekçelere dayanarak tahliye edebilir. Örneğin; kiracının kira borcunu ödememesi ve ev sahibinin iki haklı ihtarda bulunması durumunda tahliye süreci başlayabilir. Ayrıca, ev sahibi ya da birinci derece yakını konutta oturacaksa yine geçerli neden oluşmuş sayılır. Bunlar dışında keyfi tahliye mümkün değil.
EV SAHİBİ İSTEDİ DİYE EVDEN ÇIKMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ
Kiracılar, yasal sınırları aşan kira taleplerine boyun eğmek zorunda değil. Bu noktada yapılacak en önemli şey, hakların bilinmesi ve gerektiğinde hukuki destek alınması. Gereksiz yere evden çıkmamak için yasal haklarınızı öğrenin ve gerektiğinde yasal süreci işletmekten çekinmeyin.