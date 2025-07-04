Bu Haklarını Bilmeyen Kiracı Kendini Kapının Önünde Bulacak! Uzmanı Tüm Detaylarıyla Açıkladı

KİRACI HANGİ DURUMLARDA EVDEN ÇIKARILABİLİR?

Evden çıkarılma işlemi için de belli şartların oluşması gerekiyor. Ev sahibi, kiracıyı yalnızca yasal gerekçelere dayanarak tahliye edebilir. Örneğin; kiracının kira borcunu ödememesi ve ev sahibinin iki haklı ihtarda bulunması durumunda tahliye süreci başlayabilir. Ayrıca, ev sahibi ya da birinci derece yakını konutta oturacaksa yine geçerli neden oluşmuş sayılır. Bunlar dışında keyfi tahliye mümkün değil.