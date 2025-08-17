Memur Maaş Zammı İçin Kritik Görüşme: Masadan Sonuç Çıkmazsa İş Bırakma Eylemi Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamuda görev yapan milyonlarca memur ve emekliyi kapsayan 2026-2027 dönemi toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar anlaşma sağlayamadı. Hükûmetin sunduğu iki teklif de sendikalar tarafından yetersiz bulundu. İlk teklifte 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6; 2027’nin ilk yarısı için yüzde 6 ve ikinci yarısı için yüzde 4 zam önerilmişti. İkinci teklif ise taban aylığa yalnızca 1.000 TL iyileştirme içerdi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, “Taban aylığa sadece 1.000 TL artış yapacağız diyorlar. Bununla masada neyi konuşacağız, bu hangi sorunumuzu çözecek?” diyerek tepki gösterdi. Yalçın, hükümetin önerisini “kabul edilemez” bulduklarını ve sahada eylemlere başladıklarını ifade etti. Yalçın, "Bu, bizlere, sendikalara sahayı işaret etmektir” dedi.

81 İLDE EYLEM ÇADIRLARI KURULDU

Türkiye genelinde 81 ilde “Memur/Emekli Nöbette” eylem çadırları kuruldu. Memurlar, hükümetten yeni teklif gelmemesi halinde iş bırakma eylemine gideceklerini açıkladı.

'UZLAŞI' VURGUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da dün yeniden Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Işıkhan, görüşmede gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdiklerini belirterek “İlerleyen günlerde uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. Ali Yalçın da mali disiplin söylemiyle çalışanların ücretlerinin baskılanmasından vazgeçilmesini talep etti.

