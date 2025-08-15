Milyonlarca Memuru İlgilendiriyor! Bakanlıktaki 'Toplu Sözleşme' Zirvesi Bitti... İşte Hükümetin İkinci Teklifi...

Hükümetin memur ve memur emeklileri için sunduğu 2026-2027 zam teklifi Memur-Sen tarafından yetersiz bulunmuştu. Gözler, bugün saat 16.30’da gerçekleşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yapılan ikinci teklif görüşmesine çevrilmişti. Görüşmenin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin ikinci teklifini açıkladı. İşte tüm detaylar...

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. dönem toplu sözleşme zammı süreci sürerken, hükümetin ilk teklifi 2026 ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için 6; 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikici altı ayı için 4 zam oldu. Ancak, Memur-Sen başta olmak üzere sendikalar bu teklifi yeterli bulmadı.

Gözler ikinci teklife çevrilmişti. Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu İş Başkanları saat 16.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ilk açıklama Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan geldi. Yalçın, "Taban aylığına bin TL'lik zam teklifi yapıldı" diyerek hükümetin ikinci teklifini açıkladı.

İkinci teklifi değerlendiren Yalçın, "Bu işi çıkmaza sürüklemenin hiçbir anlamı yok. Bir an önce yeni teklif açıklansın. Böyle bir teklif olmaz" ifadelerini kullandı.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ NE?

Memur-Sen ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 25, ikinci altı ayı için yüzde 20 zam talep etmişti. Bu oranlar gelecek sene için ise yüzde 20 ve yüzde 15 oldu. Memur-Sen’in talebi 2026 için toplam yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam olmuştu.

Memur-Sen ilk zam teklifinin ardından 81 ilde eylem kararı almıştı. Taraflar arasında ağustos ayı sonuna kadar bir uzlaşı sağlanamaması durumunda ise devreye Kamu Görevlileri Hakem Heyeti girecek. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.

