Bugün Son Gündü... Memur-Sen'den Zam Açıklaması! Kriz mi Var?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2026-2027 zam pazarlıklarında ikinci teklifin hala gelmediğini belirterek Bakan Vedat Işıkhan’a çağrı yaptı. Müzakere süresinin tamamlanmasına 4 gün kaldığını vurgulayan Yalçın, “Takvime uyulsun” dedi.

Bugün Son Gündü... Memur-Sen'den Zam Açıklaması! Kriz mi Var?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarına yönelik zam pazarlıklarında ikinci teklifin hala gelmediğini belirterek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a çağrıda bulundu.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakan Vedat Işıkhan ile görüştüm. Teklifin bugün gelmesi gerekiyor!” ifadelerini kullanarak, müzakere süresinin tamamlanmasına yalnızca 4 gün kaldığını hatırlattı.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak işveren heyetinin başkanı konumundaki Bakan Işıkhan ile yaptığı görüşmeye değinen Yalçın, “Kamu görevlileri ve emeklilerimiz işveren tarafından gelecek ikinci teklifi bekliyor. Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hâlâ kurulmadı. Çalışma takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerekirdi” dedi.

Yalçın, masanın toplanarak müzakere edilebilir bir teklifin acilen sunulması gerektiğini vurgulayarak, “Beklentiler karşılanmalı. #TeklifYenilensin, takvime uyulsun” çağrısında bulundu.

İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

İşveren tarafı, ilk teklifte 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6; 2027’nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam önermişti. Ancak Memur-Sen bu oranların kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Memur-Sen Zam
Borsa İstanbul’dan Dört Hisseye Yasak Kararı Borsa İstanbul’dan Dört Hisseye Yasak Kararı
Dev Banka Tarih Verdi: Altında Yeni Rekor Yolda, Piyasaları Kasıp Kavuracak! Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
SGK'dan Milyonlarca Kişiye Müjde! Emekli Promosyonlarında Yeni Dönem: Artık Onlarda Alabilecek SGK'dan Milyonlarca Kişiye Müjde
ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Beyoğlu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı
Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! ‘İstanbul’da Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’ Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! 'Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’
Diyanet'ten Bir 'Cuma Hutbesi' Skandalı Daha! Bu Kez Hedef Kız Çocukların Miras Hakkı Bu Kez Hedef Kız Çocukların Miras Hakkı