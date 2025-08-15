Bugün Son Gündü... Memur-Sen'den Zam Açıklaması! Kriz mi Var?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarına yönelik zam pazarlıklarında ikinci teklifin hala gelmediğini belirterek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a çağrıda bulundu.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakan Vedat Işıkhan ile görüştüm. Teklifin bugün gelmesi gerekiyor!” ifadelerini kullanarak, müzakere süresinin tamamlanmasına yalnızca 4 gün kaldığını hatırlattı.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak işveren heyetinin başkanı konumundaki Bakan Işıkhan ile yaptığı görüşmeye değinen Yalçın, “Kamu görevlileri ve emeklilerimiz işveren tarafından gelecek ikinci teklifi bekliyor. Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hâlâ kurulmadı. Çalışma takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerekirdi” dedi.

Yalçın, masanın toplanarak müzakere edilebilir bir teklifin acilen sunulması gerektiğini vurgulayarak, “Beklentiler karşılanmalı. #TeklifYenilensin, takvime uyulsun” çağrısında bulundu.

İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

İşveren tarafı, ilk teklifte 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6; 2027’nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam önermişti. Ancak Memur-Sen bu oranların kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi