Borsa İstanbul’dan Dört Hisseye Yasak Kararı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre, Mmc Sanayi ve Ticaret (MMCAS.E), Çan2 Termik (CANTE.E), Destek Finans Faktoring (DSTKF.E) ve Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL.E) payları 15 Ağustos 2025 seans açılışından itibaren 12 Eylül 2025 seans kapanışına kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

EMİR PAKETİ TEDBİRİ UYGULANARAK İŞLEM GÖRECEK

Ayrıca Mmc Sanayi ve Ticaret hisseleri, aynı tarih aralığında “emir paketi tedbiri” uygulanarak işlem görecek.

Söz konusu adım, yüksek fiyat oynaklığına karşı yatırımcıları koruma amacıyla uygulanan VBTS tedbirleri kapsamında hayata geçirildi.

SPK'DAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CANTE.E, DSTKF.E ve TEHOL.E payları 15/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

