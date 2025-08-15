Borsa İstanbul’dan Dört Hisseye Yasak Kararı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) aldığı karar doğrultusunda, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında dört hisse için kredili işlem yasağı getirildiğini açıkladı.

Borsa İstanbul’dan Dört Hisseye Yasak Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre, Mmc Sanayi ve Ticaret (MMCAS.E), Çan2 Termik (CANTE.E), Destek Finans Faktoring (DSTKF.E) ve Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL.E) payları 15 Ağustos 2025 seans açılışından itibaren 12 Eylül 2025 seans kapanışına kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul’dan Dört Hisseye Yasak Kararı - Resim : 1

EMİR PAKETİ TEDBİRİ UYGULANARAK İŞLEM GÖRECEK

Ayrıca Mmc Sanayi ve Ticaret hisseleri, aynı tarih aralığında “emir paketi tedbiri” uygulanarak işlem görecek.

Söz konusu adım, yüksek fiyat oynaklığına karşı yatırımcıları koruma amacıyla uygulanan VBTS tedbirleri kapsamında hayata geçirildi.

Borsa İstanbul’dan Dört Hisseye Yasak Kararı - Resim : 2

SPK'DAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CANTE.E, DSTKF.E ve TEHOL.E payları 15/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Soğuk Algınlığı Sanıldı, Ölümcül Hastalık Çıktı! 26 Yaşındaki Gence 1 Yıl Ömür BiçildiSoğuk Algınlığı Sanıldı, Ölümcül Hastalık Çıktı! 26 Yaşındaki Gence 1 Yıl Ömür BiçildiYaşam

Havlular Makinede İşte Bu Yüzden Sertleşiyor! Uzmanlar Püf Noktasını PaylaştıHavlular Makinede İşte Bu Yüzden Sertleşiyor! Uzmanlar Püf Noktasını PaylaştıYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Borsa İstanbul Borsa
Burası Amerika Değil Türkiye! Serasında Elleriyle Yakaladı… Dev Yılana Önce Su İçirdi Ardından Öptü Burası Amerika Değil Türkiye!
Fiyatlar Yüzde 20 Arttı, Başvurular e-Devlet’ten Başladı! Son 23 Gün Kaldı Fiyatlar Yüzde 20 Arttı, Başvurular e-Devlet’ten Başladı! Son 23 Gün Kaldı
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Neşteri Vurdu: 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı! 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı!
ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Beyoğlu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı
Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! ‘İstanbul’da Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’ Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! 'Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’
Diyanet'ten Bir 'Cuma Hutbesi' Skandalı Daha! Bu Kez Hedef Kız Çocukların Miras Hakkı Bu Kez Hedef Kız Çocukların Miras Hakkı