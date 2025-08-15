Dev Banka Tarih Verdi: Altında Yeni Rekor Yolda, Piyasaları Kasıp Kavuracak!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasası 3.300 doların üzerine kadar tırmandı. Bu yükseliş iç piyasada gram, çeyrek, tam ve yarım altını direkt olarak etkilerken gözler güncel fiyatlara çevrildi. Peki altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatları bugün ne kadar? ING fiyatların konsolidasyonu aşarak rekor seviyeleri yeniden test etmesinin zaman meselesi olduğunu açıkladı. Tarih veren dev banka, altında yeni rekorun yolda olduğunu belirtti. İşte 15 Ağustos Cuma tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları!

DEV BANKA TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, aylık altın raporunda, ABD işgücü piyasasının ivmesinin sönmesi ve enflasyon baskılarının devam etmesi nedeniyle tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Manthey, altın ortalamasının üçüncü çeyrekte 3.400 dolar, dördüncü çeyrekte ise 3.450 dolar olmasını öngörüyor. Daha önceki tahmininde her iki dönem için ortalama 3.200 dolar bekleniyordu.

ALTINDA YENİ REKOR YOLDA! TARİH VERİLDİ

Manthey, altın fiyatlarının 2026’nın ilk çeyreğinde ons başına 3.500 doların üzerine çıkmasını öngörüyor. Bu tahmin, önceki beklentisine göre yüzde 9’dan fazla artış anlamına geliyor. 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahmini de 3.175 dolardan 3.512 dolara yükseltildi.

Peki 15 Ağustos 2025 Cuma tam, yarım, gram ve çeryek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyat listesi;

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 4.403 TL, Satış 4.403 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 7.240 TL, Satış 7.242 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 14.482 TL, Satış 14.484 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 28.648 TL, Satış 28.839 TL

