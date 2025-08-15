Fiyatlar Yüzde 20 Arttı, Başvurular e-Devlet’ten Başladı! Son 23 Gün Kaldı

Yeni eğitim yılı öncesi kırtasiye fiyatları yüzde 20 arttı. Okul çantası 2 bin liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkarken, SGK’nın kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başladı.

Fiyatlar Yüzde 20 Arttı, Başvurular e-Devlet’ten Başladı! Son 23 Gün Kaldı
8 Eylül Pazartesi günü okul maratonu başlıyor. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrenciler hazırlıklara başlarken, veliler ise kırtasiye ve okul alışverişi için dükkanların yolunu tuttu. Okul servisi, kıyafet ve kırtasiye masraflarının eklenmesiyle velilerin listesi kabarırken, fiyat araştırmaları da hız kazandı.

BİR OKUL ÇANTASI NE KADARA DOLUYOR?

Kırtasiye işletmecisi Erkan Atıcı, bu yıl kırtasiye fiyatlarında yaklaşık yüzde 20’lik bir artış olacağını belirterek, "En uygun şekilde dolu bir okul çantasını 2 bin-2 bin 500 lira arasında hazırlayabiliyoruz" dedi. Atıcı, bazı çantaların 3 bin liraya doldurulabileceğini, isteyenlerin 8-10 bin lirayı bulan setleri de tercih edebileceğini aktardı.

"BU ÜRÜNLER ÇOCUKLARIN BEYİN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Kırtasiye ürünlerinde sağlık güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Apak, bazı ürünlerde kurşun, karbon, cıva gibi ağır metallerin bulunabileceğini belirtti. Apak, "Bu maddeler beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir, kalıcı hasar bırakabilir ve uzun vadede kansere yol açabilir. Kırtasiye alışverişinde mutlaka 'CE' işareti ve EN71 gibi güvenlik standartlarına bakılmalı" açıklamasında bulundu.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURULARI E-DEVLET’TEN BAŞLADI

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla sağladığı kırtasiye yardımı başvuruları başladı. Maddi destekten faydalanmak isteyen veliler, e-Devlet üzerinden başvurularını kolayca yapabiliyor. Başvuruların ardından gerekli şartları taşıyan hak sahiplerine, belirlenen tutar doğrudan banka hesapları üzerinden yatırılacak. SGK, bu desteğin özellikle dar gelirli ailelerin yükünü hafifletmeyi ve öğrencilerin eğitim hayatına daha iyi koşullarda başlamasını hedefliyor.

Kaynak: ATV Haber

