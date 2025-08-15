Bakan Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! İşte Hesaplara Yatacak Yeni Tutar

Evde Bakım Yardımı ödemeleri, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya çıktı. Bakan Göktaş, bu ay hak sahiplerine toplam 6,1 milyar lira ödeme yapılacağını duyurdu.

Bakan Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! İşte Hesaplara Yatacak Yeni Tutar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı bireyler ve ailelerine sağlanan Evde Bakım Yardımı ödemelerinin, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yükseltildiğini açıkladı.

Bakan Göktaş, aylık 10 bin 125 lira olarak ödenen desteğin 11 bin 702 liraya çıkarıldığını belirterek, "Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu ay toplam 6,1 milyar lira ödeme yapıyoruz" dedi.

2006’DAN BERİ AİLE YANINDA DESTEK

Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında başlatıldığını hatırlatan Göktaş, engelli bireylerin kendi evlerinde, aileleri veya yakınlarıyla birlikte yaşamalarını desteklediklerini açıkladı. Göktaş, "Bu sayede aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine katkı sağlıyoruz. 2025 yılı içinde bugüne kadar 37,4 milyar lira ödeme yapıldı" dedi.

HER AYIN 15’İNDE HESAPLARA YATIYOR

Halen 529 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı’ndan faydalandığını, ödemelerin her ayın 15’inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, "Yeni düzenleme ile artışlı ödemeler tüm hak sahiplerine ulaştırılıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

