Dolar Bugün Ne Kadar Oldu? İşte 15 Ağustos Cuma Güncel Döviz Kurları
Dolar haftanın son işlem gününe 41 TL’nin hemen altında başladı. Euro ve sterlin ise güne hafif yükselişle giriş yaptı. İşte 15 Ağustos 2025 Cuma sabahı güncel döviz kurları…
Haftanın son işlem gününde döviz piyasalarında sakin bir seyir hakim. Dolar kuru, 41 TL sınırının hemen altında işlem görmeye devam ederken, euro ve sterlin cephesinde ise hafif artışlar dikkat çekiyor.
DOLAR 40,88 TL SEVİYESİNDE
Haftaya temkinli adımlarla başlayan dolar/TL, cuma sabahı itibarıyla 40,88 seviyesinde yatay hareketini sürdürüyor. Euro, 47,77 TL’den işlem görürken, sterlin kuru da 55,45 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalarda gün boyunca döviz kurlarında büyük bir dalgalanma beklenmezken, yatırımcılar gözlerini haftaya açıklanacak yeni ekonomik verilere çevirmiş durumda. İşte 15 Ağustos 2025 Cuma güncel döviz kurları…
15 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?
Alış: 40,8404 TL
Satış: 40,8756
15 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?
Alış: 47,5799 TL
Satış: 47,7764 TL
15 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış: 55,3287 TL
Satış: 55,4585 TL
