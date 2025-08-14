Kripto Devi BtcTurk Hacklendi! 48 Milyon Dolarlık Vurgun İddiası Gündemde

Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından BtcTurk, sıcak cüzdanlarında şüpheli hareketler tespit etti. 48 milyon dolarlık saldırı iddiaları konuşulurken, şirket kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından BtcTurk, bugün yaptığı rutin kontroller sırasında sıcak cüzdanlarında olağan dışı hareketler tespit etti. Bu gelişmenin ardından kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durduruldu. Şirket, alım satım ile Türk Lirası işlemlerinin ise kesintisiz sürdüğünü ve kullanıcı varlıklarının güvence altında olduğunu duyurdu.

TÜM İŞLEMLER ASKIYA ALINDI

BtcTurk’ten yapılan açıklamada, sıcak cüzdanlardaki teknik bir sorun nedeniyle kripto para transferlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından işlemlerin yeniden başlatılacağı ve kullanıcıların bilgilendirileceği ifade edildi. Şirket, güçlü mali yapıları sayesinde kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu vurguladı.

48 MİLYON DOLARLIK SİBER SALDIRI İDDİALARI GÜNDEMDE

Sosyal medyada, platformun 48 milyon dolarlık siber saldırıya uğradığı iddiaları kısa sürede yayıldı. Ancak bu iddialar henüz resmi olarak doğrulanmadı. BtcTurk, resmi makamlarla iş birliği içinde detaylı incelemelerin devam ettiğini ve tüm gelişmelerin kullanıcılarla paylaşılacağını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

