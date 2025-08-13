Piyasalarda Beklenmedik Atak! Değerler Bir Anda Fırladı! Yatırımcılar Ekrana Kilitlendi

Kripto para piyasası son 24 saatte yeşile döndü. Bitcoin temkinli adımlarla yükselirken, Ethereum yüzde 10’luk sert bir atakla 4.700 doların üzerine çıktı. Düşük enflasyon verileri ve kurumsal talep piyasayı canlandırdı.

Kripto para piyasasında son 24 saatte ekranlar yeniden yeşile büründü. Bitcoin, dengeli bir yükseliş sergilerken Ethereum, yüzde 10’luk hızlı bir artışla 4.700 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Düşük enflasyon verileri ve kurumsal yatırımcı ilgisi, piyasadaki hareketliliğin ana tetikleyicileri oldu.

BİTCOİN’DE TEMKİNLİ TIRMANIŞ

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,8 artarak 120.600 dolar seviyesine ulaştı. Gün içerisinde 118.300 ile 120.700 dolar aralığında işlem gören lider kripto para, ani sıçramalardan uzak, istikrarlı bir yükseliş grafiği çizdi.

ETHEREUM’DA YÜZDE 10’LUK ÇIKIŞ

Ethereum, aynı zaman diliminde değerini yaklaşık yüzde 10 artırarak 4.700 dolar seviyesinin üzerine taşıdı. Gün içinde en düşük 4.260 doları gören Ethereum, 4.713 dolara kadar tırmanarak dikkatleri üzerine çekti.

YÜKSELİŞİN ARDINDAKİ NEDENLER

Piyasalardaki bu pozitif tabloyu destekleyen iki ana unsur öne çıkıyor:

Kurumsal talep ve ETF etkisi: Özellikle spot Ethereum ETF’lerine yönelik artan ilgi ve milyar dolarlık fon girişleri fiyatları destekledi.

Makroekonomik gelişmeler: Düşük enflasyon verileri ve olası faiz indirimi beklentileri, kripto paralara olan ilgiyi artırdı.

Uzmanlar, özellikle Ethereum’daki sert yükselişin ardından kritik seviyelerin aşılması durumunda yeni rekorların gelebileceğini belirtiyor.

