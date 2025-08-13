Akaryakıt İstasyonlarına Para Kazandırmayan 10 Otomobil Açıklandı: Bu Modeller Benzinliğin Yolunu Unutturuyorlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Satılan sıfır otomobillerin yaklaşık yüzde 62’sini SUV’ler oluştururken, en çok talep edilen segment ise C-SUV olarak bilinen orta sınıf modeller. Ancak çoğu araç yakıt konusunda cimri değil; özellikle içten yanmalı motor tercih eden kullanıcılar için hibrit versiyonlar öne çıkıyor. İşte “en az yakan” orta sınıf SUV modelleri:

10. Suzuki Vitara

1,4 litrelik benzinli motor ve 48 voltluk bataryaya sahip yarı hibrit Vitara, 100 km’de ortalama 5,7 litre yakıt tüketiyor. Maksimum 129 beygir güce sahip araç, 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor. Önden çekişli ve 4x4 seçenekleri bulunan Vitara’nın kampanyalı fiyatları 1.845.000 – 2.170.000 TL aralığında.

9. Peugeot 3008

1,2 litrelik motor taşıyan hibrit versiyon, toplamda 145 beygir güç sunuyor. Ortalama yakıt tüketimi 5,6 litre olan araçta baz donanımda 10 inç dokunmatik ekran, aktif şerit takip ve acil durum frenleme bulunuyor. Başlangıç fiyatı 2.355.000 TL.

8. Honda HR-V

1,5 litrelik hibrit motora sahip model, 239 beygir gücüyle güçlü bir performans sunuyor. Ortalama yakıt tüketimi 5,4 litre. Kampanyalı fiyatı 2.135.000 TL.

7. Nissan Qashqai

C-SUV segmentinin öncülerinden Qashqai, tam hibrit e-POWER versiyonu ile öne çıkıyor. Tek depoyla 1.018 km menzil sağlayan araç, karma tüketimde 5,3 litre yakıt harcıyor. 190 beygirlik modelin fiyatı 3.094.700 TL.

6. Opel Frontera

Hibrit versiyon, 145 beygir güç sağlıyor ve 100 km’de ortalama 5,3 litre yakıyor. İki donanım seçeneği bulunuyor; fiyatı 1.758.000 TL ve 12 ay sıfır faizli kredi imkânı sunuluyor.

5. Citroen C4

Peugeot 3008 altyapısını kullanan C4 hibrit, ortalama 5,1 litre yakıt tüketiyor. Nakit alımda 1.695.000 TL’den başlayan fiyatıyla daha uygun.

4. Toyota Corolla Cross

Yenilenen 1,8 litrelik hibrit motorlu Corolla Cross, ortalama 5 litre yakıt tüketiyor. Üç donanım seviyesine sahip araç, lansmana özel 1.960.500 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

3. Fiat Egea Cross

C-SUV’larda az yakan dizel olarak öne çıkan Egea Cross, 130 beygir güç ve 100 km’de 4,7 litre tüketim sunuyor. Otomatik vitesli modelin fiyatı 1.599.900 TL’den başlıyor.

2. Renault Austral

Yeni Austral’in tam hibrit versiyonu, 100 km’de 4,7 litre yakıt tüketiyor. 160 beygirlik yarı hibrit ve 200 beygirlik tam hibrit seçenekleri sunan araç, 3.065.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.

1. Cupra Formentor

C sınıfına şarj edilebilir hibrit teknolojisini getiren Formentor, 1,5 litrelik motoruyla 272 beygir güç sağlıyor. Karma yakıt tüketimi yalnızca 0,6 litre. Listenin en pahalı modeli olan araç, 5.995.000 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi