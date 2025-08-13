Otomotiv Devi Sil Baştan Yenileniyor: İşten Çıkarmalar Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şirket içi belgeler ve yazışmalar, Fransa’nın Montigny-le-Bretonneux kentindeki Avrupa ofisinde ciddi personel değişikliklerinin planlandığını gösteriyor. Yaklaşık 560 kişinin çalıştığı bu merkez, Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Okyanusya’daki operasyonların yönetiminde de kritik bir rol oynuyor.

Yetkililer, ofiste kapsamlı yapısal değişiklikler üzerinde çalışıldığını belirtiyor. Yönetim ile sendika arasında yürütülen görüşmelerde öncelik, gönüllü ve tazminatlı işten ayrılmalara verilmiş durumda. Zorunlu işten çıkarmalar ise sürecin sonraki aşamalarında gündeme gelecek. Tarafların 20 Ekim’e kadar anlaşmaya varması ve Kasım ayında detayların çalışanlarla paylaşılması planlanıyor.

GLOBAL ÖLÇEKTE STRATEJİ

Nisan ayında Nissan CEO’su olarak göreve başlayan Ivan Espinosa, şirket genelinde kapsamlı bir reform programı başlatmıştı. Program kapsamında, küresel çalışan sayısının yaklaşık yüzde 15 azaltılması, üretim kapasitesinin yüzde 30 düşürülerek yıllık 2,5 milyon araç seviyesine çekilmesi ve mevcut 17 üretim tesisinin sayısının 10’a indirilmesi hedefleniyor.

Bu radikal önlemlerin, Çin ve ABD pazarlarındaki satış düşüşleri ile geçmişteki agresif büyüme stratejisinin yol açtığı mali baskıları hafifletmesi bekleniyor. Uzmanlar, yeniden yapılanma planının şirketin yaklaşık 3,4 milyar dolar tasarruf etmesine olanak tanıyacağını öngörüyor.

FABRİKA KAPANIŞLARI KAPIDA

Nissan’ın planları arasında bazı fabrikaların faaliyetlerini durdurması da bulunuyor. Meksika’daki Civac tesisi Mart 2026’da üretimi durduracak. Japonya’daki Oppama fabrikası Mart 2028’de kapatılacak, Nissan-Shatai’nin Shonan tesisi ise Mart 2027’de faaliyetlerini sonlandıracak.

2024 Ekim raporlarına göre, Nissan Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Okyanusya bölgelerinde toplamda yaklaşık 19 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bu çalışanların yüzde 60’ı ise Avrupa’da görev yapıyor.

