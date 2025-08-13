Emlak Sektöründe Yeni Dönem! Yetkili Ofisler Artık Bu Tabelayı Kullanacak! Tüm Türkiye’de Zorunlu Olacak

Emlak sektöründe kurumsallaşmayı ve güveni artırmak amacıyla yetkili ofislere 'e' tabelası asılmaya başlandı. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, barkodu okutarak işletmenin yetki belgesini doğrulayabilecek. İlk olarak Ankara'da devreye giren sistemin kısa sürede tüm Türkiye’de zorunlu hale gelmesi bekleniyor.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, emlak sektöründe kurumsallaşmayı güçlendirmek amacıyla yetki belgesine sahip ofislerde 'e' harfi bulunan özel tabelaların kullanılmaya başlandığını açıkladı. Uygulama, ilk olarak Ankara’da devreye girdi ve yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 50 bine yakın emlak ofisine ulaştırılması hedefleniyor.

BARKOD İLE YETKİ BELGESİ SORGULANABİLECEK

Yeni tasarlanan tabelalar, diğer sektörlerle karışmaması için özel olarak hazırlandı. Tabelalarda yer alan barkod sayesinde vatandaşlar, ilgili işletmenin Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi alıp almadığını kolayca doğrulayabilecek.

Akçam, "Bu çalışmayı sektöre olan güveni artırmak için başlattık. Tabelamızı gören vatandaş, burada sorumlu emlak danışmanının çalıştığını bilerek güvenle işlem yapabilecek" dedi.

81 İLE YAYILACAK, ZORUNLU HALE GELEBİLİR

Ankara’da başlatılan uygulamanın kısa süre içinde tüm illere yayılacağını belirten Akçam, yıl sonuna kadar 50 bine yakın meslektaşlarına tabelaların ulaştırılacağını söyledi. Şu an için herhangi bir ücret talep edilmediğini vurgulayan Akçam, "Ticaret Bakanlığı uygulamaya olumlu yaklaşıyor. Yakın zamanda bu konuda zorunluluk getirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Akçam, emlak danışmanlığının 150 bin kişilik büyük bir sektör olduğunu hatırlatarak, 'e' tabelasının güvenin simgesi olacağını ve vatandaşın gönül rahatlığıyla işlem yapmasını sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

