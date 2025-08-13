Aygaz, İpragaz, Bizimgaz Güncel Tüp Fiyat Listesi Paylaşıldı: Zam Kapıda mı?
Tüp gaz kullanıcıları, Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tarafından açıklanan güncel fiyatları merak ediyor. Temmuz ayı sonunda bazı tüp gaz çeşitlerinde zam yapılmıştı, ancak Ağustos ayının ortasında fiyatlarda henüz yeni bir değişiklik gözlemlenmedi.
Doğal gaz dolumuyla hazırlanan ev ve ticari tüpler için firmalar fiyat listelerini kamuoyuyla paylaştı. Tüp gaz fiyatları, hem ev kullanıcıları hem de işletmeler için kritik bir maliyet unsuru olmaya devam ediyor. Peki Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz güncel tüp fiyatları ne oldu? İşte tüp gaz fiyat listesi...
GÜNCEL TÜP GAZ SATIŞ FİYATLARI AĞUSTOS 2025
AYGAZ FİYATLARI
Mini 2 kg ev tüpü: 238 TL
12 kg tombul ev tüpü: 1.065 TL
Maksi tombul 12 kg tüp: 1.065 TL
12 kg valfli uzun ev tüpü: 1.065 TL
İPRAGAZ FİYATLARI
2 kg gri piknik tüpü: 211 TL
12 kg ev tüpü: 1.010 TL
24 kg ticari tüp: 2.020 TL
45 kg sanayi tüpü: 3.800 TL
45 kg propan tüp: 4.140 TL
BİZİMGAZ FİYATLARI
2 kg gri piknik tüpü: 211 TL
12 kg ev tüpü: 1.010 TL
24 kg ticari tüp: 2.020 TL
45 kg sanayi tüpü: 3.800 TL
45 kg propan tüp: 4.140 TL
Yetkililer, tüp gaz fiyatlarının kısa vadede sabit kalacağını belirtirken, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların fiyatları etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi