Aygaz, İpragaz, Bizimgaz Güncel Tüp Fiyat Listesi Paylaşıldı: Zam Kapıda mı?

Doğal gaz dolumuyla hazırlanan ev ve ticari tüpler için firmalar fiyat listelerini kamuoyuyla paylaştı. Tüp gaz fiyatları, hem ev kullanıcıları hem de işletmeler için kritik bir maliyet unsuru olmaya devam ediyor. Peki Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz güncel tüp fiyatları ne oldu? İşte tüp gaz fiyat listesi...

GÜNCEL TÜP GAZ SATIŞ FİYATLARI AĞUSTOS 2025

AYGAZ FİYATLARI

Mini 2 kg ev tüpü: 238 TL

12 kg tombul ev tüpü: 1.065 TL

Maksi tombul 12 kg tüp: 1.065 TL

12 kg valfli uzun ev tüpü: 1.065 TL

İPRAGAZ FİYATLARI

2 kg gri piknik tüpü: 211 TL

12 kg ev tüpü: 1.010 TL

24 kg ticari tüp: 2.020 TL

45 kg sanayi tüpü: 3.800 TL

45 kg propan tüp: 4.140 TL

BİZİMGAZ FİYATLARI

2 kg gri piknik tüpü: 211 TL

12 kg ev tüpü: 1.010 TL

24 kg ticari tüp: 2.020 TL

45 kg sanayi tüpü: 3.800 TL

45 kg propan tüp: 4.140 TL

Yetkililer, tüp gaz fiyatlarının kısa vadede sabit kalacağını belirtirken, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların fiyatları etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

