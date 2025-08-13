Turizmde Yeni Trend: Tatilciler Arasında Hızla Yayılıyor! En Uygun Fiyat İçin Herkes Bunu Yapıyor

Antalya’da bu yıl turizmde dikkat çeken bir değişim yaşandı. Boş görünen haftalarda yapılan son dakika rezervasyonlarıyla oteller bir anda yüksek doluluk oranına ulaşıyor. Tatilciler, en uygun fiyatı yakalamak için rezervasyonlarını son ana bırakıyor. Uzmanlar, bu trendin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyor.

Son Güncelleme:
Turizmde Yeni Trend: Tatilciler Arasında Hızla Yayılıyor! En Uygun Fiyat İçin Herkes Bunu Yapıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, bu yıl turizmde dalgalı bir sezon yaşanmasına rağmen son dakika rezervasyonlarında dikkat çekici bir artış olduğunu söyledi. Çağlar, "Önümüzdeki haftalar için otel boş görünürken, bir anda gelen son dakika rezervasyonlarıyla yüksek doluluk oranlarına ulaşıyoruz" dedi.

SEZONA UMUTLA BAŞLANDI, RAKAMLAR TOPARLANDI

Turizmde Yeni Trend: Tatilciler Arasında Hızla Yayılıyor! En Uygun Fiyat İçin Herkes Bunu Yapıyor - Resim : 1

Sezona yüksek beklentiyle girdiklerini ve özellikle kış ile ilkbahar döneminin verimli geçtiğini belirten Çağlar, yaz başında ise fiyat-fayda dengesi ve dünyadaki savaşların etkisiyle bazı bölgelerde zorluklar yaşandığını aktardı. Antalya içinde bile bölgesel farklılıklar oluştuğunu ifade eden Çağlar, "Belek başlangıçta iyi giderken, Kundu, Kemer ve Alanya dönem dönem zorlandı. Ancak temmuz sonunda rakamlarda toparlanma oldu ve 9 milyon turist sayısını aştık" diye konuştu.

SEZON KASIM AYINA KADAR SÜRECEK

Temmuzun ikinci yarısından itibaren çıkış yakaladıklarını söyleyen Çağlar, şu an tesislerin büyük oranda dolu olduğunu belirtti. Kriz ihtimaline karşı fiyat ayarlamaları yaptıklarını dile getiren Çağlar, "Eylül, ekim ve kasım aylarına kadar sezonu uzatıyoruz. Hava sıcaklıkları da bunda önemli bir etken olacak" dedi.

Turizmde Yeni Trend: Tatilciler Arasında Hızla Yayılıyor! En Uygun Fiyat İçin Herkes Bunu Yapıyor - Resim : 2

SON DAKİKA REZERVASYONLARI YENİ TREND OLDU

Bu yılın en dikkat çeken değişiminin son dakika rezervasyonlarında yaşandığını vurgulayan Çağlar, "Önceki yıllarda oteller yüksek sezonun bir bölümünü önceden doldururdu, kalan kısmı planlı olurdu. Bu yıl ise otel boşken bir anda doluyoruz. Tüketici en uygun fiyatı bulmak için bekliyor. Son dakika rezervasyonları yeni bir trend haline geldi ve önümüzdeki yıllarda bu durumu dikkate alarak planlama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakanlık Düğmeye Bastı: Konutlara Gündüz Bakımevi Şartı Geldi! Artık 81 İlde ZorunluBakanlık Düğmeye Bastı: Konutlara Gündüz Bakımevi Şartı Geldi! Artık 81 İlde ZorunluEkonomi

Emeklilere Faizsiz Ev Kredisi Şartları Belli Oldu! Kimler Yararlanabilecek? SGK Uzmanı İsa Karakaş Detayları AçıkladıEmeklilere Faizsiz Ev Kredisi Şartları Belli Oldu! Kimler Yararlanabilecek? SGK Uzmanı İsa Karakaş Detayları AçıkladıEkonomi

Kaynak: DHA

Etiketler
Tatil Turizm
Son Güncelleme:
Sezonu 5 Bin Liradan Açtı, Gram Altını Solladı! Yeşil Altında Hasat Başladı Sezonu 5 Bin Liradan Açtı, Gram Altını Solladı! Yeşil Altında Hasat Başladı
Yer Sivas: Bu Köye 15 Senedir Kimse Ayak Basmıyor! Cinli Köyde Gece Besmele Çeke Çeke Gezdi! Yer Sivas: Bu Köye 15 Senedir Kimse Ayak Basmıyor!
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
Bakanlık Düğmeye Bastı: Konutlara Gündüz Bakımevi Şartı Geldi! Artık 81 İlde Zorunlu Bakanlık Düğmeye Bastı: Konutlara Gündüz Bakımevi Şartı Geldi! Artık 81 İlde Zorunlu
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak