Turizmde Yeni Trend: Tatilciler Arasında Hızla Yayılıyor! En Uygun Fiyat İçin Herkes Bunu Yapıyor

Antalya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, bu yıl turizmde dalgalı bir sezon yaşanmasına rağmen son dakika rezervasyonlarında dikkat çekici bir artış olduğunu söyledi. Çağlar, "Önümüzdeki haftalar için otel boş görünürken, bir anda gelen son dakika rezervasyonlarıyla yüksek doluluk oranlarına ulaşıyoruz" dedi.

SEZONA UMUTLA BAŞLANDI, RAKAMLAR TOPARLANDI

Sezona yüksek beklentiyle girdiklerini ve özellikle kış ile ilkbahar döneminin verimli geçtiğini belirten Çağlar, yaz başında ise fiyat-fayda dengesi ve dünyadaki savaşların etkisiyle bazı bölgelerde zorluklar yaşandığını aktardı. Antalya içinde bile bölgesel farklılıklar oluştuğunu ifade eden Çağlar, "Belek başlangıçta iyi giderken, Kundu, Kemer ve Alanya dönem dönem zorlandı. Ancak temmuz sonunda rakamlarda toparlanma oldu ve 9 milyon turist sayısını aştık" diye konuştu.

SEZON KASIM AYINA KADAR SÜRECEK

Temmuzun ikinci yarısından itibaren çıkış yakaladıklarını söyleyen Çağlar, şu an tesislerin büyük oranda dolu olduğunu belirtti. Kriz ihtimaline karşı fiyat ayarlamaları yaptıklarını dile getiren Çağlar, "Eylül, ekim ve kasım aylarına kadar sezonu uzatıyoruz. Hava sıcaklıkları da bunda önemli bir etken olacak" dedi.

SON DAKİKA REZERVASYONLARI YENİ TREND OLDU

Bu yılın en dikkat çeken değişiminin son dakika rezervasyonlarında yaşandığını vurgulayan Çağlar, "Önceki yıllarda oteller yüksek sezonun bir bölümünü önceden doldururdu, kalan kısmı planlı olurdu. Bu yıl ise otel boşken bir anda doluyoruz. Tüketici en uygun fiyatı bulmak için bekliyor. Son dakika rezervasyonları yeni bir trend haline geldi ve önümüzdeki yıllarda bu durumu dikkate alarak planlama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA