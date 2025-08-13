Sezonu 5 Bin Liradan Açtı, Gram Altını Solladı! Yeşil Altında Hasat Başladı

Edirne’de kuru bamya fiyatları, yeni sezonda rekor seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz mart ayında kilosu 3 bin liradan satılan ürün, bu yıl 5 bin liraya yükselerek gram altının satış fiyatını geçti.

Kentteki esnaf, özellikle Bulgaristan’dan gelen turistlerin bamyaya yoğun ilgi gösterdiğini belirtiyor. Kuru bamyanın kilogram fiyatının gram altın fiyatıyla yarıştığını dile getiren esnaf, artık ürünlerin zor satıldığını söyledi.

'SEZONU 5 BİN LİRADAN AÇTI'

Edirneli esnaf Gökhan Baraz, kuru bamyanın yeni sezona yüksek fiyatla başladığını belirterek, “Kuru bamya yeni sezonu 5 bin TL’den açtı. Piyasaya yeni yeni sürülmeye başladı. Kilosu 5 bin TL, neredeyse gram altınla yarışıyor” dedi.

'İNSANLAR BAMYA ALACAĞINA ET ALIRLAR'

Bamyaya özellikle düğün yemeklerinde talep olduğunu söyleyen Baraz, “Düğünlerde yemek olarak sunuyorlar. Kiloyu bırak, gramla alan az artık… Çünkü çok pahalandı. 100 gram alsa 500 lira para yapıyor. İnsanlar et tercih eder, bamya alacağına” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

