Yatırımcılar Şokta! Altın Çakıldı... 'Rekor Geliyor' Derken Ters Köşe Oldular

Altın piyasası, haftanın son gününe düşüş eğilimiyle başladı. Rekor beklenen altın adeta çakıldı. 15 Ağustos Cuma günü gram altın, açılışını 4.393 TL alış fiyatı ile yaparken, çeyrek altın 7.244 TL alış fiyatıyla işlem görmeye başladı. Önceki kapanışta gram altın 4.421 TL, çeyrek altın ise 7.253 TL seviyesindeydi.

Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Güncel rakamlara göre, yarım altın alış fiyatı 14.349 TL, tam altın alış fiyatı ise 28.223 TL olarak kaydedildi. Uluslararası piyasada ons altın ise 3.370 USD seviyesinde açıldı.

Piyasa uzmanları, altın fiyatlarının küresel ekonomik göstergeler ve dolar kurundaki değişimlerle yön bulmaya devam ettiğini belirtiyor. Yatırımcıların, fiyatlardaki kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

15 Ağustos güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 4.393,78 TL (Önceki kapanış 4.421 TL)

Çeyrek altın: 7.244,00 TL (Önceki kapanış 7.253 TL)

Yarım altın: 14.489,00 TL (Önceki kapanış 14.506 TL)

Tam altın: 28.761,55 TL (Önceki kapanış 28.795 TL)

Ata altın: Alış 29.820,26 TL (Önceki kapanış 29.855 TL)

Cumhuriyet altını: 28.846,00 TL (Önceki kapanış 28.879 TL)

Ons altın: 3.345,03 USD (Önceki kapanış 3.380 USD)

