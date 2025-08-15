Yatırımcılar Şokta! Altın Çakıldı... 'Rekor Geliyor' Derken Ters Köşe Oldular

Altın, haftanın son gününe düşüşle başladı. 15 Ağustos Çarşamba günü gram altın, açılışını 4.393 TL alış fiyatıyla yaptı. Çeyrek altın ise 7.244 TL alış fiyatından işlem görmeye başladı.

Son Güncelleme:
Yatırımcılar Şokta! Altın Çakıldı... 'Rekor Geliyor' Derken Ters Köşe Oldular
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasası, haftanın son gününe düşüş eğilimiyle başladı. Rekor beklenen altın adeta çakıldı. 15 Ağustos Cuma günü gram altın, açılışını 4.393 TL alış fiyatı ile yaparken, çeyrek altın 7.244 TL alış fiyatıyla işlem görmeye başladı. Önceki kapanışta gram altın 4.421 TL, çeyrek altın ise 7.253 TL seviyesindeydi.

Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Güncel rakamlara göre, yarım altın alış fiyatı 14.349 TL, tam altın alış fiyatı ise 28.223 TL olarak kaydedildi. Uluslararası piyasada ons altın ise 3.370 USD seviyesinde açıldı.

Yatırımcılar Şokta! Altın Çakıldı... 'Rekor Geliyor' Derken Ters Köşe Oldular - Resim : 1

Piyasa uzmanları, altın fiyatlarının küresel ekonomik göstergeler ve dolar kurundaki değişimlerle yön bulmaya devam ettiğini belirtiyor. Yatırımcıların, fiyatlardaki kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

Yatırımcılar Şokta! Altın Çakıldı... 'Rekor Geliyor' Derken Ters Köşe Oldular - Resim : 2

15 Ağustos güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 4.393,78 TL (Önceki kapanış 4.421 TL)
Çeyrek altın: 7.244,00 TL (Önceki kapanış 7.253 TL)
Yarım altın: 14.489,00 TL (Önceki kapanış 14.506 TL)
Tam altın: 28.761,55 TL (Önceki kapanış 28.795 TL)
Ata altın: Alış 29.820,26 TL (Önceki kapanış 29.855 TL)
Cumhuriyet altını: 28.846,00 TL (Önceki kapanış 28.879 TL)
Ons altın: 3.345,03 USD (Önceki kapanış 3.380 USD)

Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı MiktarıDolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı MiktarıGözden Kaçmasın
Altında Yükseliş Hızlandı, Kritik Eşiği AştıAltında Yükseliş Hızlandı, Kritik Eşiği AştıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın fiyatları Gram Altın Çeyrek Altın
Son Güncelleme:
Milyonlarca Çalışanı Yakından İlgilendiriyor: Özgür Erdursun Toplu Para Almanın Şartlarını Açıkladı! Yaş Sınırı Yok Özgür Erdursun Toplu Para Almanın Şartlarını Açıkladı
Otomotiv Devinden Düşük Faizli Otomobil Kampanyası: 13 Bin TL Ödeyen Araç Sahibi Olacak Otomotiv Devinden Düşük Faizli Otomobil Kampanyası: 13 Bin TL Ödeyen Araç Sahibi Olacak
SGK Uzmanı İsa Karakaş Müjdeyi Duyurdu: SGK’dan Emekliye Faizsiz Kredi! Bakın Kimler Alabiliyor SGK’dan Emekliye Faizsiz Kredi!
Ali Koç Her Konuda Anlaşmaya Vardı: Fenerbahçe’den Süper Lig’i Sallayacak Transfer! 25 Milyon Euroluk Yıldız İlk Uçakla Geliyor Fenerbahçe’den Süper Lig’i Sallayacak Transfer
ÇOK OKUNANLAR
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Beyoğlu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! ‘İstanbul’da Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’ Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! 'Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’
Meteoroloji'den 13 Kente 'Sarı' Kodlu Uyarı! İstanbul ve İzmir de Aralarında... Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji'den 13 Kente 'Sarı' Kodlu Uyarı
'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ıydı… Bakın Erdal Türkmen Şimdi Ne Yapıyor 'Hayat Bilgisi'nin Mennan'ıydı, İşte Son Hali...
Rezan Epözdemir Çorlu'daki Cezaevine Götürüldü Rezan Epözdemir Çorlu'daki Cezaevine Götürüldü