Otomotiv Devinden Düşük Faizli Otomobil Kampanyası: 13 Bin TL Ödeyen Araç Sahibi Olacak

Skoda’nın Ağustos 2025 fiyat listesine göre, Scala modelinde Monte Carlo donanım seviyesinde geçerli olmak üzere 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi fırsatı sunuluyor. Bu kampanya kapsamında aylık ödeme tutarı 13 bin 570,19 TL olarak hesaplandı.

Octavia modelinde ise tüzel müşterilere yönelik olarak 1 milyon TL’lik krediye, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faiz oranıyla sahip olunabiliyor. Bu seçenekte aylık ödeme miktarı 101 bin 888,63 TL olarak açıklandı.

SKODA'NIN AĞUSTOS 2025 FİYAT LİSTESİ

FABİA

Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.644.900 TL (kampanyalı 1.581.400 TL)

Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG: 1.989.900 TL (kampanyalı 1.951.200 TL)

SCALA

Elite 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.756.900 TL

Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 2.039.900 TL

Premium 1.5 TSI 150 PS DSG: 2.159.900 TL

Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG: 2.329.900 TL (kampanyalı 1.999.900 TL)

OCTAVİA

Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.359.900 TL

Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.864.900 TL

Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 3.131.900 TL

Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 3.131.900 TL

RS 2.0 TSI 265 PS DSG: 4.749.900 TL

Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 3.231.900 TL

Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG: 4.849.900 TL

Kaynak: Haber Merkezi