Otomotiv Devinden Düşük Faizli Otomobil Kampanyası: 13 Bin TL Ödeyen Araç Sahibi Olacak
Türkiye’de sıfır araç pazarında tercih edilen markalar arasında yer alan Skoda, yeni kampanyasıyla dikkat çekti. Marka, özellikle Scala ve Octavia modellerinde sunduğu taksit imkanıyla otomobil almak isteyenleri cezbediyor. Ancak bu ödeme planlarının araç bedelinin yalnızca belirli bir kısmını kapsadığı belirtiliyor.
Skoda’nın Ağustos 2025 fiyat listesine göre, Scala modelinde Monte Carlo donanım seviyesinde geçerli olmak üzere 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi fırsatı sunuluyor. Bu kampanya kapsamında aylık ödeme tutarı 13 bin 570,19 TL olarak hesaplandı.
Octavia modelinde ise tüzel müşterilere yönelik olarak 1 milyon TL’lik krediye, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faiz oranıyla sahip olunabiliyor. Bu seçenekte aylık ödeme miktarı 101 bin 888,63 TL olarak açıklandı.
SKODA'NIN AĞUSTOS 2025 FİYAT LİSTESİ
FABİA
Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.644.900 TL (kampanyalı 1.581.400 TL)
Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG: 1.989.900 TL (kampanyalı 1.951.200 TL)
SCALA
Elite 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.756.900 TL
Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 2.039.900 TL
Premium 1.5 TSI 150 PS DSG: 2.159.900 TL
Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG: 2.329.900 TL (kampanyalı 1.999.900 TL)
OCTAVİA
Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.359.900 TL
Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.864.900 TL
Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 3.131.900 TL
Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 3.131.900 TL
RS 2.0 TSI 265 PS DSG: 4.749.900 TL
Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 3.231.900 TL
Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG: 4.849.900 TL
Kaynak: Haber Merkezi