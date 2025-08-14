Milyonlarca Çalışanı Yakından İlgilendiriyor: Özgür Erdursun Toplu Para Almanın Şartlarını Açıkladı! Yaş Sınırı Yok

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir detayı paylaştı. Erdursun, işten ayrılırken toplu para alma şartlarını açıkladı. Kıdem tazminatını kendiniz işten ayrılırken bile alabilirsiniz. Erdursun aranan şartları açıkladı! Yaşa bakılmıyor, işte o şartlar…

Son Güncelleme:
Milyonlarca Çalışanı Yakından İlgilendiriyor: Özgür Erdursun Toplu Para Almanın Şartlarını Açıkladı! Yaş Sınırı Yok
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kıdem tazminatı ile ilgili bilinmeyen detayı SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı. Çoğu çalışan kıdem tazminatını sadece işveren tarafından çıkarıldığında aldığını düşünüyor ancak bu şartları sağlayanlarda bu ödemelerden yararlanabilir.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, köşe yazısında işten ayrılanlar için kıdem tazminatı ilişkin esasları yazdı.

İŞTEN AYRILIRKEN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİRSİNİZ

Çoğu çalışan yalnızca işveren tarafından işten çıkarıldığında kıdem tazminatı alabileceğini düşünüyor ancak Sosyal Güvenlik Kanunu'nun, ken¬di isteğiyle işten ayrılanlar içinde bu hakkı tanıdığı ifade ediliyor.

Milyonlarca Çalışanı Yakından İlgilendiriyor: Özgür Erdursun Toplu Para Almanın Şartlarını Açıkladı! Yaş Sınırı Yok - Resim : 1

Çalışanların yaş şartı aranmaksızın sigortalı¬lık süresi ve prim gün sa¬yısını doldurduklarında Sosyal Güvenlik Kuru¬mu’ndan (SGK) “Kıdem Tazminatına Esas Yazı” alarak işten ayrılabileceğini ve kıdem tazminatı talep edebileceğini belirten Erdursun, şartları sıraladı.

İŞTE TOPLU PARA ALMANIN ŞARTLARI

İşten ayrılma sürecinde çalışanı rahatlatacak toplu parayı almanın şartlarını aktaran Özgür Erdursun, "Bu şartları tamamla¬yanlar, SGK’dan yazı alıp noter aracılığıyla işvere¬ne bildirerek işten ayrı¬labilir" dedi.

İşte aranan o şartlar;

''-8 Eylül 1999’a kadar sigortalı olanlar:

-En az 3600 prim gü¬nü varsa, SGK’dan yazı alıp işten ayrılarak kı¬dem tazminatına hak ka¬zanırlar.

-9 Eylül 1999 – 30 Ni¬san 2008 arası sigortalı olanlar:

-4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık sü¬resi şartlarını tamam¬ladıklarında tazminat hakkı elde ederler.

-Alternatif olarak: 7000 prim günü tamam¬layanlar, 25 yılı bekle¬meden de kıdem tazmi¬natı alabilirler.

Milyonlarca Çalışanı Yakından İlgilendiriyor: Özgür Erdursun Toplu Para Almanın Şartlarını Açıkladı! Yaş Sınırı Yok - Resim : 2

-1 Mayıs 2008 sonra¬sı sigortalı olanlar:

-Kademeli olarak ar¬tan prim gün şartını ye¬rine getirmelidirler:

-2008’de başlayanlar: 4600 gün
-2009: 4700 gün
-2010: 4800 gün
-2011: 4900 gün
-2012: 5000 gün
-2013: 5100 gün
-2014: 5200 gün
-2015: 5300 gün
-2016 ve sonrası: 5400 gün

Bu şartları tamamla¬yanlar, SGK’dan yazı alıp noter aracılığıyla işvere¬ne bildirerek işten ayrı¬labilirler.''

Emeklilerin Aynı Anda 3 Maaş Almasının Formülü Belli Oldu! Çoğu Kişi Farkında Bile DeğilEmeklilerin Aynı Anda 3 Maaş Almasının Formülü Belli Oldu! Çoğu Kişi Farkında Bile DeğilEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Erdursun Kıdem Tazminatı
Son Güncelleme:
SGK Uzmanı İsa Karakaş Müjdeyi Duyurdu: SGK’dan Emekliye Faizsiz Kredi! Bakın Kimler Alabiliyor SGK’dan Emekliye Faizsiz Kredi!
Bu Meslekleri Yapanlar Yaşadı! SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı Fırsatı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz, Hemen Kontrol Edin SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı!
Trabzonspor’a Portekizli 10 Numara! Ertuğrul Doğan 2000’li Yıldızı Kaptı Getiriyor: Fatih Tekke Rahat Bir Nefes Alacak, Hayırlı Uğurlu Olsun Trabzonspor’a Portekizli 10 Numara
Burası Amerika Değil Türkiye! Serasında Elleriyle Yakaladı… Dev Yılana Önce Su İçirdi Ardından Öptü Burası Amerika Değil Türkiye!
ÇOK OKUNANLAR
Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Cumhurbaşkanı İsim Vermeden Sahip Çıktı, CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi