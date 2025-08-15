Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit, tağşiş ve insan sağlığını tehdit eden içerikleri tespit ederek kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bakanlık, yaptığı son denetimlerin ardından hazırlanan güncel listede hem et hem de süt ürünlerinde ciddi ihlallere yer verdi. Denetimlerde bir sucukta domuz eti, iki peynir de natamisin tespit edildi.

BİFET SUCUKTA İKİNCİ KEZ DOMUZ ETİ ÇIKTI

Denetimler sonrası Bakanlık tarafından hazırlanan raporlara göre Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait 'Bifet' markalı dana sucukta domuz eti tespit edildi. Söz konusu marka, 31 Temmuz’da yayımlanan listede de aynı gerekçeyle yer almıştı.

İKİ PEYNİR MARKASINDA NATAMİSİN BULUNDU

Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait ‘Asova’ ve ‘Aybey’ markalı peynirlerde ise natamisin maddesi bulundu.

NATAMİSİN NEDİR?

Bakanlık verilerine göre natamisin, süt ve süt ürünlerinde küf ve maya oluşumunu engellemek için kullanılan bir katkı maddesi olarak biliniyor.

Taklit-Tağşiş ürün listesi de güncellendi. Buna göre, listeye eklenen markalar ve ürünler şu şekilde: