Etikette Başka, İçinde Başka! 'Dana' Diye 'Domuz' Eti Satmışlar: Ünlü Markalar da Skandal Listesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte ve sağlığa zararlı gıda satan işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. Son listede, aralarında Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf'un da bulunduğu 7 firmada domuz eti tespit edildi.

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Etikette Başka, İçinde Başka! 'Dana' Diye 'Domuz' Eti Satmışlar: Ünlü Markalar da Skandal Listesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlığıyla yayımladığı son ifşa listesi, gıda güvenliği konusunda Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ciddi bir tabloyu ortaya koydu. Denetimlerde 5 ilde faaliyet gösteren 7 işletmenin, "dana eti" etiketiyle domuz eti sattığı ortaya çıktı.

Bakanlığın internet sitesinden paylaştığı verilere göre, skandala karışan firmalardan biri de Türkiye'nin en bilinen restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf. Hem köfte hem döner ürünlerinde domuz eti tespit edilen firma, geniş müşteri kitlesi nedeniyle kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Etikette Başka, İçinde Başka! 'Dana' Diye 'Domuz' Eti Satmışlar: Ünlü Markalar da Skandal Listesinde - Resim : 1

Yapılan analizlerde:

Bursa'da 2 işletme,
Konya'da 2 işletme,
Antalya, Muğla ve Balıkesir'de ise birer işletmede domuz eti tespit edildi.

Özellikle Bursa ve Konya, domuz eti vakalarının en yoğun görüldüğü şehirler olarak dikkat çekiyor.

Antalya'da bir işletmenin sunduğu tas kebabında domuz eti bulunurken, Muğla'da Çin mutfağı konseptiyle hizmet veren bir restoranın "dana kaburga" diye servis ettiği yemekte domuz eti karışımı tespit edildi.

Balıkesir'de ise "Havranlı Kasap" adlı işletmenin "dana sucuğu"nda domuz eti çıktı. Aynı şekilde, "Muhtar Hanım'ın Yeri" adlı lokantada sunulan Adana köfte ve kebaplarda da domuz etine rastlandı.

Bakanlığın açıkladığı liste şöyle:

Etikette Başka, İçinde Başka! 'Dana' Diye 'Domuz' Eti Satmışlar: Ünlü Markalar da Skandal Listesinde - Resim : 2

Et ürünlerinde yapılan bu tür hileler, sadece dini hassasiyetleri değil, aynı zamanda halk sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor. Tüketiciler etikete güvenerek alışveriş yaparken, bazı işletmeler etiketi bilinçli şekilde yanıltıcı olarak kullanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ifşa edilen firmalarla ilgili yasal sürecin başlatıldığını ve bu tür vakaların önüne geçmek için denetimlerin artırıldığını duyurdu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa
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