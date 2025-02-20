Et Yemekleriyle Ünlü Şehirde Domuz Eti Skandalı! Köfte ve Kebaptan Çıktı, Bakanlık İfşa Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini 6 yeni ürün; Artık iki ayrı kısımda değerlendirilen 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinin ilk kısmına ise 21 yeni ürün daha eklendi. İkinci kısmına ise 18 yeni ürün eklendi.

BİR DOMUZ ETİ SKANDALI DAHA

Tüm Türkiye'nin konuştuğu ve tartışmalara neden olan Köfteci Yusuf'taki domuz eti skandalına bir yenisi daha eklendi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine göre, Konya'nın Emirgazi ilçesindeki Muhtar Hanımın Yeri adlı mekandaki Adana köfte ve Adana kebapta domuz eti tespit edildi.

SUCUK VE KÖFTEDEN KANATLI ETİ VE SAKATAT ÇIKTI

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde de piliç sucukta, İzmir köftede, kasap köftede kanatlı eti tespit edildi. Öte yandan kasap köftede de hem kanatlı eti hem sakatat bulundu. Bir başka işletmenin piliç köftesinden de sakatat çıktı.

İşte o liste ve markalar...

Kaynak: Haber Merkezi