Doktorun Saçlarını Kopardı, İlk Duruşmada Serbest Kaldı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 15 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen bir olayda, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görevli doktor İrem Sarıkaya, iki hasta yakını tarafından darbedildi. İddiaya göre, Y.A. ve S.Ç. isimli iki kadın hasta yakını, tahlil sonuçlarını göstermek isteyen doktor Sarıkaya ile acil serviste sözlü tartışmaya girdi. Tartışma büyüdükçe doktor "Beyaz Kod" verdi, ancak bir süre sonra kadınlar hastaneden ayrıldı. İki kadın, hastaneye ifadeye çağrıldığında ise tekrar doktorla karşılaşarak, yeniden sözlü tartışma başlatıp, Sarıkaya'yı darp etti.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Yaşanan olayda doktor Sarıkaya, kafasını yere çarptı ve saçları yolundu. Doktor Sarıkaya, saldırganlardan şikayetçi oldu. Adliyeye sevk edilen Y.A. tutuklandı. S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere yönelik dava açıldı ve İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Kasım ayında görülen ilk duruşmada, Y.A. tahliye edildi ve S.C.'nin adli kontrol şartı kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın yargılaması sürerken, hastanede yaşanan anlara dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganların hastane kapısında beklediği, doktor Sarıkaya'nın geldiği ve tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü anlar yer aldı. Hastane polisi ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği sırada, Y.A.'nın Sarıkaya'nın saçını çekip kopardığı ve ardından yere düşürdüğü anlar kaydedildi. Görüntülerde ayrıca, Y.A.'nın sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı da yer aldı.

Kaynak: İHA