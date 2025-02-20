Artvin'de Rant Uğruna Katledilmişti: Reşit Kibar Dosyasında İddianame Hazır

Artvin'de Reşit Kibar'ın ağaç kesimine karşı çıktığı sırada şirket çalışanı Muhammet Ustabaş tarafından katledilmesine ilişkin davada iddianame hazırlandı. Savcılık, Ustabaş hakkında müebbet ve 75 yıla kadar hapis cezası istedi.

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Artvin'de Rant Uğruna Katledilmişti: Reşit Kibar Dosyasında İddianame Hazır

Artvin’in Borçka ilçesinde ağaç kesimine karşı çıktığı sırada, Reşit Kibar isimli vatandaşın, şirket çalışanı Muhammet Ustabaş tarafından silahla öldürülmesine ilişkin açılan davada, Ustabaş için müebbet ile 75 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşmasının 18 Nisan Cuma günü yapılacağı bildirildi.

Gazeteci Alican Uludağ’ın haberine göre, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı, Reşit Kibar’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmasını tamamladı. Kibar’ı silahla vurarak öldüren Muhammet Ustabaş hakkında kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından müebbet ve 75 yıla kadar hapis ceza istendi.

Öte yandan cinayette kullanılan silahın sahibi olduğu belirlenen Fikret Merttük hakkında da “Kasten öldürmeye yardım etme, kasten öldürmeye yardım etmeye teşebbüs” suçlarından hapis cezası talep edildi.

Artvin'de Rant Uğruna Katledilmişti: Reşit Kibar Dosyasında İddianame Hazır - Resim : 1

CİNAYET ANI JANDARMANIN İFADELERİNDE

Cinayete ilişkin iddianamede, olay yerinde bulunan bir jandarma görevlilerinin ifadelerine de yer verildi. Jandarma S.Y. olay anında, 7-8 kişilik grup ve şantiye çalışanları arasında tartışma yaşandığını belirttiği ifadesinde, “Aracı durdurup ineceğim esnada taşeron şirket çalışanı olan ismini sonradan öğrendiğimiz Muhammet USTABAŞ isimli şahıs bir anda silahla kalabalığa karşı ateş etmeye başladı” ifadeleri kullandı.

Jandarma S.K. da ifadesinde benzer ifadeler kullanırken, “Unsur Komutanım S.Y. ve ben silahımızı çekmeye fırsat bulamadan birkaç saniye içinde şahıs ateş edip bir anda yola doğru kaçmaya başladı” dedi.

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Kaynak: NOW Haber

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