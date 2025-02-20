Kocaeli'de Jandarmadan 'Sahte Şampuan' Operasyonu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde düzenlenen operasyonda, ünlü markaların sahte şampuanları ekipleri de şoke etti. İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında başlattığı çalışmalar neticesinde bir fabrikaya baskın yaptı.

Yapılan aramalarda, 100 bin kutu sahte şampuan, 60 bin boş şampuan kutusu, 70 bin kapak, 5 bin kutu ve 50 metre etiket ele geçirildi.

Piyasaya sürülmek üzere hazırlanan ürünler, jandarma tarafından imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA