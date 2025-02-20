Kastamonu’da Silah Kaçakçılarına Operasyon

Alınan bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasadışı yollardan silah temin eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen bir şahsın ikametinde arama gerçekleştirildi. Arama esnasında evde 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 66 adet fişek bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA