Kastamonu’da Silah Kaçakçılarına Operasyon

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikamette gerçekleştirilen aramada 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kastamonu’da Silah Kaçakçılarına Operasyon

Alınan bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasadışı yollardan silah temin eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen bir şahsın ikametinde arama gerçekleştirildi. Arama esnasında evde 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 66 adet fişek bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

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