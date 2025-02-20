Samsun'da Kablo Hırsızları Yakalandı
Samsun'da kablo hırsızları yakalandı. Yer altına döşenen kabloları çalan 2 kişi, yapılan operasyonda gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde, yer altına döşenen 39 bin lira değerindeki kablolar çalındı. Olay, gece saat 02.30 sıralarında Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi; 20 metre uzunluğundaki kablo kesilerek çalındı. Polis, yapılan ortak çalışma sonucunda, şüpheliler Ş.İ. (37) ve S.İ. (34)’yi yakalayarak gözaltına aldı; iki kişi sorgularının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İHA