Samsun'da Kablo Hırsızları Yakalandı

Samsun'da kablo hırsızları yakalandı. Yer altına döşenen kabloları çalan 2 kişi, yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Samsun'da Kablo Hırsızları Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde, yer altına döşenen 39 bin lira değerindeki kablolar çalındı. Olay, gece saat 02.30 sıralarında Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi; 20 metre uzunluğundaki kablo kesilerek çalındı. Polis, yapılan ortak çalışma sonucunda, şüpheliler Ş.İ. (37) ve S.İ. (34)’yi yakalayarak gözaltına aldı; iki kişi sorgularının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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