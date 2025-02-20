Kıyafet Seçer Gibi Hırsızlık: Aldı ve Gitti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir hırsız herkesi şoke etti. Müşteri kılığındaki hırsız reyondan beğendiklerini çantasına indirdi.

Kıyafet Seçer Gibi Hırsızlık: Aldı ve Gitti

Adapazarı Dar Sokak'ta bulunan bir giyim mağazasında yaşanan hırsızlık olayı "pes" dedirtti. Bir kadın, reyondaki kıyafetleri adeta alışveriş yapar gibi inceledikten sonra, gözüne kestirdiği elbiseyi çantasına koyarak kayıplara karıştı.

Kıyafet Seçer Gibi Hırsızlık: Aldı ve Gitti - Resim : 1

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde şüphelinin büyük bir soğukkanlılıkla ürünü inceleyip katladığı ve ardından çantasına yerleştirerek dükkandan çıktığı görülüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kıyafet Seçer Gibi Hırsızlık: Aldı ve Gitti - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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