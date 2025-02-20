Kıyafet Seçer Gibi Hırsızlık: Aldı ve Gitti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir hırsız herkesi şoke etti. Müşteri kılığındaki hırsız reyondan beğendiklerini çantasına indirdi.
Adapazarı Dar Sokak'ta bulunan bir giyim mağazasında yaşanan hırsızlık olayı "pes" dedirtti. Bir kadın, reyondaki kıyafetleri adeta alışveriş yapar gibi inceledikten sonra, gözüne kestirdiği elbiseyi çantasına koyarak kayıplara karıştı.
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde şüphelinin büyük bir soğukkanlılıkla ürünü inceleyip katladığı ve ardından çantasına yerleştirerek dükkandan çıktığı görülüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA