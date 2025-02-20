Kars’ta Sahte İçki Operasyonu: Litrelerce Yakalandı, 5 Gözaltı
Sahte içki can almaya devam ederken ekipler de sahtekarlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Kağızman ilçesinde sahte ve kaçak alkollü içki satışını önlemek amacıyla operasyon düzenledi.
Operasyonda 47 şişe içerisinde toplam 23,5 litre sahte alkollü içki, 11 şişe gümrük kaçağı içki, 8 şişe halinde 40 litre etil alkol ve 46 şişe sahte içki yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi. Yakalanan ürünler muhafaza altına alınarak imha edildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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