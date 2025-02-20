MSB’den Teğmenlerin İhracına Karşı Çıkan Korgeneral İçin Flaş Karar

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın emekliliğini istemesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan flaş bir açıklama geldi. MSB kaynakları, Tevfik Algan’ın emeklilik talebinin onaylandığını duyurdu.

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MSB’den Teğmenlerin İhracına Karşı Çıkan Korgeneral İçin Flaş Karar

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde kılıçla yemin ederken “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” diyerek bağıran teğmenlere açılan soruşturma sonucunda 5 teğmen ‘disiplinsizlik’ gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmişti.

MSB’den Teğmenlerin İhracına Karşı Çıkan Korgeneral İçin Flaş Karar - Resim : 1

İhraç kararı sonrasında hukuki haklarını sonuna kadar kullanacakları mesajını veren teğmenler 'Şerefli üniformamızı tekrar giyeceğiz' demişti.

MSB’den Teğmenlerin İhracına Karşı Çıkan Korgeneral İçin Flaş Karar - Resim : 2

KORGENERAL ALGAN SESSİZ KALMAMIŞTI

Teğmenlerin TSK’dan ihraç edilmesine karşı çıkan Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan emekliliğini istemişti. Algan’ın bu talebine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlık, Algan’ın emeklilik talebinin onaylandığını duyurdu.

MSB’den Teğmenlerin İhracına Karşı Çıkan Korgeneral İçin Flaş Karar - Resim : 3

EMEKLİLİK TALEBİ ONAYLANDI

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: TSK’da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılabiliyor. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı kendi isteğiyle dün emeklilik dilekçesini verdi. Talebi uygun görülerek onaylandı.

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Kaynak: AA

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