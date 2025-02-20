Türkiye'den İthal Ettikleri Susamda Salmonella Çıktı: Sınırda Durduruldu

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ürünlerden bazıları sınırda bir bir geri çevrilirken, bu kez Almanya'nın Türkiye'den ithal ettiği susam tohumları için flaş bir bildirimde bulunuldu. Susam tohumlarında Salmonella tespit edildiği kaydedildi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Türkiye'den İthal Ettikleri Susamda Salmonella Çıktı: Sınırda Durduruldu

Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan gıda güvenliği için her geçen gün yeni bir haber gelmeye devam ediyor. Son olarak, Almanya’nın Türkiye’den aldığı susam tohumlarında ölümcül bakteri tespit edildi.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yayımlanan yeni bildiriye göre, Türkiye’nin Almanya’ya ihraç ettiği susam tohumlarında yapılan sınır kontrollerinde Salmonella çıktı.

‘Ciddi’ riskli olarak yapılan bildirimde, susam tohumları sınırda alıkonuldu.

Türkiye'den İthal Ettikleri Susamda Salmonella Çıktı: Sınırda Durduruldu - Resim : 1

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalık olarak biliniyor. Bakterilerin neden olduğu en yaygın gıda zehirlenmesi türlerinden biri olan salmonella, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşıyor ve dışkı yoluyla dışarı atılıyor. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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