Ünlü Futbolcuya Hırsızlık Şoku: Evine Girip Bütün Servetini Çaldılar

ŞÜPHELİLER YAKALANMADI

Olay, Giroud’un eşi Jennifer’ın 5 Şubat’ta evde kırılmış bir pencere fark etmesi ve hemen polisi aramasıyla ortaya çıktı. Los Angeles Polis Departmanı yetkilileri, hırsızların 10 erkek saati de dahil olmak üzere toplam 400 bin sterlin (yaklaşık 500 bin dolar) değerinde eşya çaldığını açıkladı. Ancak şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir şüphelinin yakalanmadığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.