Ünlü Futbolcuya Hırsızlık Şoku: Evine Girip Bütün Servetini Çaldılar
Fransız ünlü futbolcu Olivier Giroud'un evine hırsız girdi. Futbolcunun yaklaşık 500 bin dolar (18 milyon TL) değerinde mücevher ve kişisel eşyasının çalındığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
MLS ekibi Los Angeles FC (LAFC) forması giyen ve geçtiğimiz yıl AC Milan’dan ABD’ye transfer olan Olivier Giroud, ailesiyle birlikte yeni hayatına adapte olmaya çalışırken kötü bir olayla sarsıldı. Amerikan haber sitesi TMZ’nin haberine göre, Fransız futbolcu Olivier Giroud'un, Los Angeles’taki evine hırsız girdi. Hırsızlar ünlü futbolcunun evinden yaklaşık 500 bin dolar (18 milyon TL) değerinde mücevher ve kişisel eşyayı çaldığı öğrenildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANMADI
Olay, Giroud’un eşi Jennifer’ın 5 Şubat’ta evde kırılmış bir pencere fark etmesi ve hemen polisi aramasıyla ortaya çıktı. Los Angeles Polis Departmanı yetkilileri, hırsızların 10 erkek saati de dahil olmak üzere toplam 400 bin sterlin (yaklaşık 500 bin dolar) değerinde eşya çaldığını açıkladı. Ancak şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir şüphelinin yakalanmadığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
YENİ SEZONUNA MORALİ BOZUK BAŞLADI
Hırsızlık olayının şokunu yaşayan Giroud, MLS’teki ilk tam sezonuna hazırlanırken bu talihsiz olayla sarsıldı. Los Angeles FC, Cumartesi günü Minnesota United ile karşılaşarak yeni sezonu açacak. Geçtiğimiz sezon takıma katıldıktan sonra US Open Cup zaferinde önemli bir rol oynayan Giroud, Sporting Kansas City ile oynanan finalde takımına galibiyet getiren gollerden birini atarak kupa kazanılmasına katkı sağlamıştı.