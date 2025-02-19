64 Suç Kaydı Bulunan Kadın 'Hırsızlık Yaptım' Dedi, Yine Serbest Kaldı

Samsun'da, 64 suç kaydı bulunan 34 yaşındaki 9 çocuk annesi Sibel Y., bir evden altın çaldığını itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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64 Suç Kaydı Bulunan Kadın 'Hırsızlık Yaptım' Dedi, Yine Serbest Kaldı

Olay, geçen yıl 2 Ocak'ta Samsun'un İlkadım ilçesinde M.S.'ye ait evden yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla başladı. M.S., mahkemede Sibel Y.'den çaldığı altın ve paranın tamamını geri istedi. Sibel Y., kendisinden şikayetçi olunmasına sinirlenerek mahkemenin M.S.'ye verdiği altını başka bir evden çaldığını söyledi.

Evinden altın kolyesi çalınan kadının ise evinde temizlikçi kadın çalıştırdığı için yanlış anlaşılma olmasın diye hırsızlık olayını polise bildirmediği ortaya çıktı.

Sibel Y., polis tarafından gözaltına alındı ve sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen kadın, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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